Leichtathletik Otto Braun leitet Abteilung

Crailsheim / pm

Die Abteilungsversammlung der Leichtathleten des TSV Crailsheim fand nur geringe Resonanz. 14 Leichtathleten, Klaus-Jürgen Mümmler und Manuela Mai vom TSV-Vorstand hörten den Jahresrückblick von Abteilungsleiterin Brigitte Vogt. Derzeit sind rund 100 Leichtathleten in sieben Gruppen mit elf Trainern und Übungsleitern aktiv. Die Anfrage bei Kindern unter sechs Jahren ist groß. Es gibt eine Warteliste.

In einer dünnen Leistungsspitze konnte Kathrin Lehnert als baden-württembergische Meisterin über 1500 Meter und Dritte der Süddeutschen über 800 Meter Medaillen sammeln. Drei Podestplätze erreichte Simon Vogt als zweifacher baden-württembergischer Meister U 18 im Hammerwurf (Winterwurf und Sommer) und süddeutscher Vizemeister. Zwei Medaillen ersprintete sich Jessica Koch bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften über 60 Meter (Platz 2) und 200 Meter (Platz 3).

Viele Helfer beim Stadtlauf

Die Senioren trugen ebenfalls zur guten sportlichen Bilanz bei. Baden-württembergische Meistertitel erreichten Anne Zanzinger (Halbmarathon), Bernd Brauer (400 Meter), Günther Seibold (Berglauf, 5000 Meter, Halbmarathon, Waldlauf), die Seniorenmannschaft (Günther Seibold, Roland Klie, Werner Fröschke – Berglauf und Halbmarathon). Günter Braun belegte dreimal Platz 2 im Diskus- und Hammerwerfen und im Werfermehrkampf. Die Abteilung hat im letzten Jahr drei eigene Veranstaltungen (Hallensportfest, Werfertag und Stadtmeisterschaften) durchgeführt und für den Crailsheimer Stadtlauf viele Helfer gestellt.

Weil Brigitte Vogt als Abteilungsleiterin und Annika Vogt als Kassenwartin zurücktraten, mussten die Posten neu besetzt werden. Otto Braun, der jahrzehntelange Erfahrung als Leichtathletik-Chef besitzt, wurde zum Abteilungsleiter gewählt. Neue Kassenwartin ist Brigitte Vogt.

Ehrennadeln verliehen

Für besonderes Engagement wurden mit der silbernen Ehrennadel des deutschen Leichtathletikverbandes Hubert Grund, Matthias Huss, Frieder Nass und Brigitte Vogt geehrt. Die silberne Ehrennadel des württembergischen Leichtathletikverbands erhielten Uschi Huss und Günther Herz. Die bronzene Ehrennadel des WLV ging an Rolf Kettemann, Nina und Jürgen Geiger.

Mit der neuen Abteilungsspitze geht es in die Vorbereitung auf das Schüler- und Jugendhallensportfest am 10. Februar in der Großsporthalle. Im Sommer sollen Frankenmeisterschaften, ein Werfertag und Stadtmeisterschaften ausgerichtet werden.