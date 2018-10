Tischtennis Onolzheim entzaubert Steinheim

Crailsheim / pm

In einer hochklassigen Partie behauptet sich der Landesliga-Primus relativ klar gegen den Verfolger.

Einmal mehr war die geschlossene Mannschaftsleistung des SV Onolzheim spielentscheidend, jeder der sechs Mannen um Peter Klein konnte mindestens einen Punkt zum 9:3-Erfolg gegen Steinheim beisteuern. Alles andere als gut starteten die Gastgeber im „Eisschrank“. Lutsch/Möß unterlagen relativ deutlich gegen das Zweierdoppel der Gäste. Daher waren Marquardt/Klein umso mehr gefordert. Nach spektakulären Ballwechseln und dem nötigen Quäntchen Glück glichen die Onozheimer zum 1:1 aus. Umso deutlicher fiel der Arbeitssieg von Bohn/Kern gegen Kreß/Triemer aus.

Rolf Lutsch fand gegen Noppenspieler Domagala nicht richtig ins Spiel und unterlag in der Folge mit 1:3. Abermals einen 2:0-Satzvorsprung brachte am Nebentisch Timo Marquardt nicht nach Hause, er unterlag der Steinheimer Nummer 1 Gastel. Somit gingen die Gäste mit 3:2 in Führung, das mittlere Paarkreuz um Jürgen Möß und Peter Klein war gefordert. Jürgen Möß siegte nach tollen Vorhandtopduellen im vierten Satz hauchdünn (18:16) gegen Linkshänder Kreß.

Absolut clever agierte Peter Klein gegen Abwehrspieler Reichel. Mit seinen weichen Blockbällen brachte er den plötzlich offensiv spielenden Steinheimer immer wieder in Verlegenheit (3:1). Ohne jede Schwäche präsentierte sich das hintere Paarkreuz des SVO. Markus Bohn siegte ebenso klar gegen Raich wie Carsten Kern am Nebentisch gegen Triemer. Zwischenstand: 6:3 für den SVO.

Gefuchst von den Eingangsniederlagen steigerten sich Rolf Lutsch und Timo Marquardt in ihren zweiten Einzeln. Mit konsequentem Angriffstischtennis ließ Lutsch dem Steinheimer Gastel keine echte Siegchance (3:1). Sein bisher bestes Tischtennis der laufenden Runde zeigte Marquardt, er fertigte Domagala mit platzierten Tops und Blöckbällen 3:0 ab. Nichts anbrennen lassen wollte Jürgen Möß, er bescherte mit seinem 3:0-Erfolg über Reichel den hochverdienten Sieg im Spitzenspiel. Damit bleibt der SVO auch nach dem sechsten Spieltag verlustpunktfrei.