Basketball Offiziell erstklassig: Tests jetzt fix

Crailsheim / miwi

Spätestens jetzt beginnt damit auch die heiße Vorbereitung auf die neue Saison (Trainingsauftakt: 13. August). Traditionell wird sich das neu formierte Team zunächst hinter verschlossenen Türen der Hakro­-Arena zusammenfinden und kennenlernen. Das erste öffentliche Training findet am Mittwoch, 15. August statt.

Die beste Nachricht: In diesem Jahr folgen gleich mehrere Auftritte in der heimischen Arena in Crailsheim. Wie in den vergangenen Jahren heißt der erste Testspielgegner Team Ehingen Urspring (22. August). Nach dem Trainingslager in Belgrad (25. – 29. August) geht es direkt weiter nach Frankreich. Dort nehmen die Zauberer an einem Turnier des französischen Traditionsclubs Nancy Basket teil.

Der französische Meister von 2011 wird auch beim wichtigsten Eckpfeiler der Saisonvorbereitung der Merlins mit von der Partie sein. Zusammen mit den letztjährigen Pro A-Weggefährten White Wings Hanau und PS Karlsruhe Lions komplettiert Nancy das Teilnehmerfeld für das Vorbereitungsturnier in der Hakro-Arena am 8./9. September.

Falls beim politischen Volksfestauftakt am 13. September zu wenig Action herrscht, könnte die in direkter Nachbarschaft zum Engel-Zelt stattfinden. Die Merlins testen ein letztes Mal in ihrem Wohnzimmer, zu Gast werden die Niners Chemnitz sein. Bevor auch das Team am Volksfestmontag die fünfte Jahreszeit in Crailsheim feiern und genießen kann, steht ein Auswärtsspiel in Frankfurt an (16. September).

Anschließend sind es nur noch zwei Wochen bis zum Auftakt in der BBL (29./30. September). Die Bekanntgabe des Spielplans sehnen Fans, Verantwortliche und Team herbei um zu erfahren, wer die ersten Gegner der Zauberer nach zwei Jahren Erstliga-Abstinenz sein werden.