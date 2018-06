American Football Neue Zielvorgabe: Perfekte Saison

Crailsheim / Stefanie Bunz

Die U 19 der SG Ti­tans/Wolfpack hat die Meisterschaft früh in trockene Tücher gebracht. Doch die Stuttgart Silver Arrows gingen früh in Führung. Luis Strohmayer trug im direkten Gegenzug den Kick der Stuttgarter in deren Endzone zum Touchdown. Das war der Ausgleich zum 6:6. Beide Teams schafften es nicht, ihre 2-Point Conversions auszuspielen. Die Offense der SG Titans/Wolfpack musste das Angriffsrecht an die Silver Arrows abgeben. Die nutzten ihre Möglichkeit erneut zu einem Touchdown zur 12:6-Gästeführung. Der Versuch, die zwei Extrapunkte auszuspielen, misslang.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit musste Quarterback Noah Merscher einen harten Tackle einstecken und stürzte unglücklich zu Boden. Seinen Job musste der etatmäßige Wide Receiver Patrick Angele übernehmen. Der fackelte nicht lange, führte seine Offense bis kurz vor die Endzone. Er schaffte es, in die Endzone zu laufen und sorgte für den Ausgleich. Die anschließende 2-Point Conversion sicherte Luis Strohmayer zum 14:12 (Halbzeit).

Zur zweiten Halbzeit stand Noah Merscher wieder auf dem Feld und brachte seine Offense richtig ins Rollen. Zwei Touchdowns plus beide 2-Point Conversions durch Patrick Angele und die SG Titans/Wolfpack zog mit 30:12 davon. Nach gutem Blocken der Offensive Line konnte Carlo Kettemann beinahe unberührt in die Endzone der Stuttgarter laufen und erhöhte auf 36:12. Die 2-Point Conversion zum 38:12 erledigte der Quarterback selbst. Clemens Nagel nutzte eine Lücke in den Stuttgarter Abwehrreihen und sorgte für den letzten Touchdown des Tages zum 44:12. Den Schlusspunkt allerdings setzte der Quarterback selbst, indem er den Ball in die Endzone trug (46:12). Das letzte Spiel findet am 15. Juli in Onolzheim gegen die Kuchen Mammuts statt. Um die Spannung hoch zu halten, hat Headcoach Kostic Deibert als Ziel eine „Perfect Season“ ohne Punktverlust ausgerufen.