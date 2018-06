Leichtathletik Neue Bestzeit bei den „Deutschen“?

Crailsheim / hel

Mittelstrecklerin Kathrin Lehnert (TSV Crailsheim) läuft eine gute Zeit nach der anderen und freut sich auf ihre Premiere bei den deutschen Meisterschaften vom 20. bis 22. Juli in Nürnberg. Im Vorfeld stand sie dem HT Rede und Antwort.

Sie sind derzeit klasse in Form, knacken Bestzeiten, sammeln eine Medaille nach der anderen ein. Wie ist die gute Verfassung zu erklären?

Kathrin Lehnert: Die gute Form lässt sich vermutlich damit erklären, dass ich das Vorbereitungstraining im Winter und Frühjahr weitgehend verletzungsfrei absolvieren konnte und sich die vielen Trainingsjahre nun bei den Wettkämpfen auszahlen. Da ich krankheitsbedingt auf die Hallensaison verzichten musste, freue ich mich um so mehr, in der Freiluftsaison endlich wieder bei Wettkämpfen antreten zu können.

Zudem war das Training in der Wettkampfvorbereitung mit einer guten Mischung aus Tempoläufen, Dauerläufen, Sprinttraining, Krafttraining und alternativen Trainingseinheiten (Radfahren, Aqua-Joggen und Schwimmen) sehr vielseitig. Ein Fokus in der Vorbereitung lag auf der Steigerung der Schnelligkeit, die in Kombination mit der Grundlagenausdauer nicht nur zur Verbesserung meiner Bestzeiten beiträgt, sondern in den Meisterschaftsrennen auch dabei hilft, im Schlussspurt auf der Zielgeraden noch Gegnerinnen zu überholen.

Sie pendeln zwischen den Strecken 800 und 1500 Meter. Was spricht für die eine, was für die andere Strecke? Zeichnet sich eine Lieblingsdistanz ab?

Beide Distanzen haben ihre besonderen Reize und Anforderungen. Ich laufe sowohl 800 Meter als auch 1500 Meter sehr gerne, weshalb ich mich auch nicht auf eine Lieblingsdistanz festlegen möchte. Da ich in den vergangenen Saisons häufiger 1500 als 800 Meter gelaufen bin und auch bei den deutschen Jugend- und Junioren-Meisterschaften seit 2013 immer über 1500 Meter am Start war, wollte ich in dieser Saison unbedingt wieder mehrere 800-Meter-Rennen bestreiten, um meine persönliche Bestzeit zu verbessern.

Welche Ziele haben Sie sich noch für die laufende Saison gesteckt?

In der laufenden Saison möchte ich weiterhin verletzungsfrei bleiben und ein gutes Rennen bei meinen ersten deutschen Meisterschaften der Aktiven in Nürnberg laufen. Vielleicht gelingt es in einem schnellen Rennen auch, meine Bestzeit noch weiter zu steigern.