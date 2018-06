Breitensport Neu: Schürl Vorsitzender des TSV Ilshofen

Ilshofen / Herbert Schürl

Die außerordentliche Mitgliederversammlung war notwendig geworden, weil Jasmin Holze nach acht Jahren als erste Vorsitzende zurückgetreten ist. Um einen geregelten Übergang zu gewährleisten und die Organisation für die Zukunft zu regeln, erklärte sie sich bereit, bis zum 25. Mai im Amt zu bleiben. Nicht nur die Wahl eines neuen Vorstandes stand jetzt an, sondern auch eine Satzungsänderung, über die die Mitgliederversammlung zu entscheiden hatte. Die Satzungsänderung wurde vorgenommen, um der ersten Mannschaft der Fußballherren auch weiterhin Erfolge zu ermöglichen. Infolgedessen wurde ein Anwalt für Vereinsrecht hinzugezogen, um die mitunter komplizierten Änderungen vorzunehmen.

Ehrenmitglied Wolfgang Bayer präsentierte die geplanten Satzungsänderungen und stellte die Änderungen in der Geschäftsordnung vor.

Auf der Mitgliederversammlung wurde der Vorschlag des Vorstands einstimmig angenommen. Herbert Schürl ist neuer Vorsitzender. Er bekleidete diese Position schon in den 90er-Jahren und bringt Erfahrung in der Vereinsführung mit. Ebenfalls besetzt wurde der durch die Satzungsänderungen geschaffene Posten des Vorstands Fußball. In dieses Amt wurde Dario Caeiro gewählt.

Christoph Lindner wurde als Sportwart bestätigt. Die Position des Sportwartes war ihm vom Vereinsrat kommissarisch übertragen worden, nachdem Claudia Müller zum 30. April aus diesem Amt ausgeschieden war.

Eine weitere Neuerung, die die Satzungsänderung mit sich brachte, ist ein erweiterter Vereinsrat. Der Vorstand wurde um den Referenten für die Themen Bauliches, Schule/Verein und Kommunikation erweitert. Michael Lehmann wurde für Ersteres gewählt. Er ist schon lange im Verein engagiert, besitzt auch einiges Fachwissen in seinem zukünftigen Ressort. Das Amt des Referenten für Schule/Verein hat Ulrich Kraft inne. Auch er ist langjähriges Mitglied des TSV Ilshofen und zugleich Konrektor der Hermann-Merz-Schule in Ilshofen.

Im Amt des Referenten für Kommunikation wurde Nico König bestätigt. Eine Erweiterung des Vereinsrats mit den drei Posten der Referenten wurde in Betracht gezogen, um den Vorstand zu entlasten, da bedauerlicherweise auch dieses Mal das Amt des zweiten Vorsitzenden unbesetzt geblieben ist.