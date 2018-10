Crailsheim NBBL-Team verliert in Würzburg

NBBL-Team verliert in Würzburg

Würzburg / Michael Wiedmann

Die Hakro Merlins Crailsheim mussten in der ­U-19-­Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen. Bei der s.Oliver Aka­demie in Würzburg verloren die Nachwuchszauberer mit 69:86.

Schon im ersten Viertel zeichnete sich ab, dass die Merlins große Schwierigkeiten haben würden, den dritten Saisonsieg in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) einzufahren. Auf 29:17 setzte sich Würzburg ab, ehe sich die Crailsheimer in die Partie hi­neinzukämpfen schienen. Mit einem starken zweiten Abschnitt eroberten die Gäste gar eine knappe 41:40-Halbzeitführung, und auch vor dem Schlussviertel war noch alles drin (61:58 für Würzburg). Doch die Fehlerquote erhöhte sich aufseiten der Crailsheimer zu sehr, um erneut den Hausherren Paroli zu bieten. Diese konnten sich kontinuierlich absetzen und dominierten die letzten zehn Minuten klar. Der 86:69-Endstand bedeutete die zweite Saisonniederlage für die Hakro Merlins und sorgte für noch mehr Spannung in der Hauptrunden-Gruppe 3 der höchsten deutschen Spielklasse der U 19. Gleich sechs von neun Teams haben aktuell vier Punkte auf dem Konto.

Nun gegen Chemnitz

In der kommenden Trainingswoche wollen die Merlins vor allem an der Stabilität im Spiel arbeiten, um im Heimspiel gegen Chemnitz (Samstag, 3. November, 15 Uhr) in der Hakro-Arena die richtige Reaktion zu zeigen.

Kai Buchmann, der Trainer der Merlins-U-19, sagte: „Ich habe es heute nicht geschafft, der Mannschaft mit meinem Coaching die nötige Stabilität zu geben. Wir sind gegen perfekt vorbereitete Würzburger sehr schlecht gestartet, haben das zweite Viertel dominiert, aber nach der Pause wieder die ganzen Probleme aus dem ersten Viertel offenbart. Die Niederlage war am Ende verdient, weil wir immer noch zu viele Auf und Abs haben und schwierige Phasen emotional nicht stabil genug überstehen.“