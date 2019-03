Bereits mit dem Rücken zur Wand standen die Tischtennisdamen des VfR Altenmünster gegen den TSV Herrlingen II. Doch nach einer tollen 3:1-Schlussrunde stand das 7:7 fest. In der Verbandsliga bedeutet das momentan Platz 7.

In der Rückrunde haben es die VfR-Spielerinnen bisher nicht geschafft, nach den Doppeln mit 2:0 in Führung zu gehen. Gegen Herrlingen war es dann so weit. Wetzel/Rosenecker waren mit 3:1 über Truöl/Ott erfolgreich und Dollmann/Weigel mit demselben Ergebnis gegen Hamel/Kiessling. Das ließ bereits etwas Hoffnung aufkeimen. Doch es kam alles anders. Verena Wetzel hatte in ihren beiden Einzeln Matchbälle, die sie nicht verwerten konnte, und unterlag zweimal mit 2:3. Genauso erging es Alexandra Dollmann gegen Hamel, auch sie unterlag am Ende mit 2:3. Einzig Michelle Rosenecker konnte in den ersten zwei Durchgängen ihre Spiele gegen Kiessling und Ott mit 3:1 und 3:2 gewinnen.

Vor den letzten Paarungen stand es 4:6 aus Sicht der Grün-Weißen. Verena Wetzel überzeugte gegen die Noppenspielerin Ott mit 3:1, während Rosenecker am Nebentisch gegen eine immer stärker werdende Truöl den Kürzeren zog (1:3). Dollmann konnte Kiessling deutlich mit 3:0 in Schach halten, doch die Partie Weigel gegen Hamel hatte Vorrang. Julia Weigel schaffte das schier Unmögliche und zwang Hamel durch gekonntes Blockspiel in die Knie (3:2).