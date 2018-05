Motorsport Motoren röhren auf Zivilflugplatz

Niederstetten / Von Ronnie Bucher

Ein Highlight im Veranstaltungskalender der Motorsportfreunde Ettetal ist der Automobilslalom auf dem Hallenvorfeld des Zivilflugplatzes in Niederstetten. Am Donnerstag (Fronleichnam) dröhnen dort ab 10 Uhr die Motoren. In Gruppe G werden die Fahrzeuge nach Leistungsgewicht eingeteilt und die müssen weitestgehend der Serie entsprechen. Hier treffen dann Fahrzeuge aus dem Hause Porsche auf die BMW-M3-Fraktion.

Ab 12.30 Uhr gehen die Boliden der Gruppe F an den Start. Hier werden die meisten Teilnehmer erwartet. Es handelt sich hierbei um Fahrzeuge, an denen einiges verändert werden darf, ohne dabei aber die Zulassungsfähigkeit zu verlieren. Auf öffentlichen Straßen werden diese Fahrzeuge kaum mehr eingesetzt.

Gegen 15 Uhr wird es etwas lauter. In Gruppe H sind fast reinrassige Rennwagen zu Hause. An diesen Fahrzeugen darf laut Reglement vieles verändert werden, inklusive Karosserie, Fahrwerk und Motor, was Technik und Geldbeutel zulassen. Einzig der Motorblock muss aus der jeweiligen Serie stammen. Dies wird man am aggressiven Rennsound der hochgezüchteten Motoren, den meist profillosen Reifen (Slicks) und an den aerodynamischen Hilfsmitteln erkennen. Erstmals ausgeschrieben ist die Klasse 20 mit Elektrofahrzeugen, die zwischen 10 und 14.30 Uhr an den Start gehen Das große Fah­rerlager ist für die Zuschauer frei zugänglich. Meldeschluss ist 15 Minuten vor Start jeder Klasse. Dieses Rennen zählt als Wertungslauf zum Unterland-Hohenlohe-Odenwald-Slalompokal.

Für die Motorsportfreunde Ettetal werden Mario Heß auf Opel Astra GSI 16V, Patrick Spahr auf BMW 318i sowie die Brüder Jürgen und Matthias Datzer starten, sofern sie ihren Golf 1 rechtzeitig fertig bekommen. Eintritt ist frei.

Weitere Infos bei Sportleiter Ronnie Bucher, Telefon 0 79 36 / 9 90 79 30 oder msf-ettetal@web.de.