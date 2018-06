Leichtathletik Mittelstrecklerin Lehnert knackt ihre nächste Bestzeit

Regensburg / lacr

Mittelstrecklerin Kathrin Lehnert (TSV Crailsheim) befindet sich derzeit in bestechender Form. Am Sonntag erst pulverisierte sie in ihrer Paradedisziplin 1500 Meter ihre persönliche Bestzeit auf 4:32,92 Minuten. Nach der 400-Meter-Bestzeit (59,92 Sekunden) am 5. Mai in Mannheim und dem neuen persönlichen Rekord über 800 Meter in 2:12,74 Minuten am 26. Mai in Weinheim schraubte „Katy“ in ihrer Spezialstrecke die individuelle Bestmarke am 3. Juni in Regensburg auf sehr gute 4:32,92.

In sehr guter Form präsentierte sich die aufstrebende Läuferin des TSV Crailsheims bei der Läufergala in Regensburg. In einem sehr gut besetzten Teilnehmerfeld lief die 23-jährige Lehramtsstudentin mutig an und konnte in dem international besetzten Feld gut mithalten. Ihre Zwischenzeiten waren über 400 Meter 72 Sekunden und über 800 Meter 2:25 Minuten recht schnell. Nach 1000 Metern hatte sich die Spitzengruppe um Miriam Dattke (LG Regensburg) bereits abgesetzt und hier zeigte die Crailsheimerin Mut und nahm die Verfolgung auf. Im Schlepptau Katja Fischer (LV Pliezhausen), die Österreicherin Ylva Traxler und Lea Freigang (LC Cottbus). 300 Meter vor dem Ziel setzte sich Katja Fischer etwas ab und Kathrin Lehnert ließ den Anschluss etwas abreißen.

Auf der Zielgeraden konnte sie die Österreicherin jedoch überspurten und lief bis auf 36 Hundertstel knapp zu Katja Fischer auf. Beide verfehlten die Norm über die 1500 Meter (4:32,50 Minuten) für die deutschen Aktiven-Meisterschaften am 21./22. Juli in Nürnberg ganz knapp.

Katja Fischer lief in 4:32,56 Minuten genauso Bestzeit wie Kathrin Lehnert in 4:32,92. Damit verbesserte „Katy“ ihre Bestzeit aus dem Vorjahr um vier Sekunden.