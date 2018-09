Basketball Merlins II zahlen Lehrgeld

Koblenz / Michael Wiedmann

Es war das erwartete Duell David gegen Goliath, das in diesem Fall der Riese für sich entscheiden konnte. Die Conlog Baskets Koblenz unterstrichen am ersten Spieltag eindrucksvoll, dass sie am Ende der Regionalliga-Saison auf dem ersten Tabellenplatz stehen wollen. Die Hakro Merlins Crailsheim II starteten kämpferisch in die Auswärtspartie, mussten in der zweiten Hälfte abreißen lassen, doch alle Nachwuchsakteure nahmen die Erfahrung einiger Minuten Spielzeit auf hohem Niveau mit nach Hause.

Gute erste Halbzeit

Merlins-Trainer Kai Buchmann war mit der ersten Halbzeit nicht unzufrieden: „Bis zur Pause haben wir einen guten Basketball gespielt.“ Durch Routinier Antonis Sivorotka gingen die Zauberer gar mit 4:0 in Führung, ehe der Favorit in die Partie fand. Kurz nach Beginn des zweiten Viertels hatte sich Koblenz erstmals auf zehn Zähler abgesetzt (23:13), bis zum Seitenwechsel stabilisierten sich die Merlins II jedoch nochmals und gingen mit einem respektablen Elf-Punkte-Rückstand (33:44) in die Kabine. „Leider haben wir danach komplett abgebaut, während sich der Gegner in einen Rausch gespielt hat,“ kommentiert der Headcoach die zweite Halbzeit, die letztendlich zur deutlichen 62:101-Niederlage führte.

Buchmann: „Jetzt wird weitergearbeitet, um am kommenden Wochenende in Mannheim besser dazustehen.“ Am Sonntag (30. September) gastieren die Hakro Merlins Crailsheim II beim Regionalliga-Aufsteiger SG Mannheim.

Koblenz – Crailsheim II 101:62

Merlins II: Kovacevic (4 Punkte), Arrington (10), Carpenter (12), Vasovic (9), Promise Idiaru, Hofmann (14), Sivorotka (4), Seibert, Moser (3), Urbansky (6)