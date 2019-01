Basketball Merlins II spielen gegen Topfavoriten

Crailsheim / Vincent Burger

U 19 der Merlins ist nach langer Pause in Chemnitz gefordert. Die Herren II empfangen Koblenz.

Nach einer dreiwöchigen Winterpause sind am Wochenende die ersten Jugendteams der Hakro Merlins Crailsheim wieder im Einsatz. Während das letzte Spiel der zweiten Herrenmannschaft gegen Kornberg Mitte Dezember war, wartete das NBBL-Team seit knapp sieben Wochen auf ihr nächstes Match in der Hauptgruppe 3.

Am 18. November verlor die U 19 der Merlins mit 79:84 gegen Bayreuth. Eineinhalb Monate musste die Truppe auf ihren nächsten Einsatz warten, auch weil das geplante Match gegen Nürnberg verschoben wurde. Mit sechs Punkten aus sieben Partien stehen die Crailsheimer auf Platz 6. Am Sonntag ist das lange Warten endlich zu Ende, denn in Chemnitz sind die jungen Zauberer gefordert. Der Gegner steht ohne Punkte auf dem neunten und somit letzten Platz. Trotzdem warnt Merlins-Coach Markus Zilch: „Wir dürfen Chemnitz nicht unterschätzen. Sie stehen zwar auf dem letzten Platz, hatten aber einige sehr knappe Niederlagen dabei.“ Gegen den MBC und Braunschweig verloren die Niners jeweils nur mit zwei Punkten, und im Hinspiel gegen die Crailsheimer mit drei Punkten Unterschied. Das Spiel am 3. November entschieden die Zauberer zu Hause gegen Chemnitz mit 101:98 für sich. „Wir wollen gewinnen, um die Chance auf die Play-offs zu wahren“, sagt Zilch mit Blick auf Sonntag. Tip-off im Auswärtsspiel ist um 14 Uhr.

13 Spiele, zwölf Siege

Nach dem Katastrophenstart in die Regionalligasaison hat sich die zweite Mannschaft der Merlins in den letzten zwei Monaten stabilisiert und den Tabellenkeller, zumindest vorerst, verlassen. Der ungefährdete 82:50-Sieg im Match gegen Kronberg sorgte vor der kleinen Winterpause für etwas Erleichterung. Doch heute ist die junge Mannschaft klarer Underdog. Mit der SG Lützel-Post Koblenz reist nach Meinung von Headcoach Markus Zilch „eine eigentliche Zweitligamannschaft“ nach Crailsheim. Der Topfavorit kommt mit zwölf Siegen aus 13 Spielen im Gepäck in die Hakro-Arena. Das Hinspiel im September entschieden die Koblenzer klar mit 101:62 für sich.

Trotz deutlicher Ausgangssituation sieht Zilch der Partie positiv entgegen: „Sie sind natürlich der Favorit in der Liga und haben Spieler mit großer Erfahrung, auch in den höheren Ligen. Trotzdem fängt das Spiel bei 0:0 an, und dann schauen wir, was geht. Es wird auf jeden Fall eine gute Erfahrung für unser junges Team sein.“ Ob der Engländer Liam Carpenter den Crailsheimern nach seiner Fingerverletzung helfen kann, ist noch unklar. Das Heimspiel in der Hakro-Arena beginnt um 15 Uhr.