Schwimmen Lukas Bohne misst sich mit der Elite

Leipzig / Sina Vogt

Die Rettungssportelite Deutschlands traf sich kürzlich in der Schwimmhalle der Universität Leipzig, um die schnellsten Rettungsschwimmer des Landes zu ermitteln. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG, empfing zu den 46. deutschen Meisterschaften rund 1200 Athleten, die in fünf Altersklassen in Einzel- und Mannschaftswettbewerben an die Startblöcke gingen.

Im Mai konnte sich Lukas Bohne aus Crailsheim mit einem dritten Platz via Punktenachrückverfahren einen Startplatz bei den deutschen Titelkämpfen sichern. Dies ist in der Crailsheimer Rettungssportgeschichte noch keinem gelungen. Die Mannschaft um Bohne, welche den zweiten Rang bei den württembergischen Meisterschaften erschwamm, schrammte nur ganz knapp an der Qualifikation vorbei.

Lukas musste in den drei Disziplinen Hindernisschwimmen, Flossenschwimmen und kombiniertes Schwimmen sein Können beweisen. Er erkämpfte sich den 26. Platz.