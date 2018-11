Basketball Ludwigsburg kommt zum Spitzenspiel

Crailsheim / Vincent Burger

Für die U 19 der Hakro Merlins Crailsheim geht es heute (15 Uhr) in der heimischen Hakro-Arena darum, nach der Niederlage in Würzburg gegen Chemnitz wieder besser zu spielen. Über drei Viertel war man dem Gegner recht klar unterlegen. Nun geht es für das NBBL-Team der Zauberer zu Hause gegen die Niners Academy aus Chemnitz. Die Sachsen haben ihre beiden Spiele in der Haupt­rundengruppe 3 nicht gewinnen können. Gegen den MBC und Braunschweig verlor der Tabellenletzte jedoch jeweils nur mit zwei Punkten Unterschied. Daher darf sich der Crailsheimer Nachwuchs nicht von der Tabellensituation blenden lassen. Trainer Kai Buchmann will von seinem Team vor allem eine Leistungssteigerung sehen, die über die gesamten 40 Minuten andauert.

Trend fortsetzen

In der Jugendbasketball-Bundesliga findet morgen (14.30 Uhr) ein echtes Spitzenspiel statt. Die zweitplatzierte U 16 der Hakro Merlins empfängt den Tabellendritten Porsche BBA Ludwigsburg. Mit einem Sieg würde das Team von Headcoach Marko Stankovic einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde machen und gleichzeitig einem direkten Konkurrenten einen Dämpfer verpassen. Ihr letztes Match gewannen die Ludwigsburger, die ein Spiel weniger absolviert haben, deutlich mit 91:61 gegen Karlsruhe und haben nun drei Siege aus vier Spielen auf dem Konto. Aber auch bei der U 16 der Hakro Merlins Crailsheim lief es zuletzt sehr gut. Die vergangenen beiden Partien, gegen Tübingen und Freiburg, konnten gewonnen werden. Deshalb wollen die Nachwuchszauberer in diesem richtungsweisenden Spiel den positiven Trend fortsetzen.

Merlins II wollen nachlegen

Für die junge zweite Mannschaft der Merlins gab es am vergangenen Wochenende in der Regionalliga eine wahre Befreiung. Nach fünf Niederlagen zum Start schafften die Hohenloher am letzten Samstag den ersten Saisonsieg. Im Kampf um den Klassenerhalt wollen die Hakro Merlins II deshalb direkt nachlegen. In Fellbach will das Team von Headcoach Kai Buchmann morgen (15 Uhr) die Leistung aus dem Sieg gegen Mainz bestätigen. Fellbach verlor zuletzt zweimal in Folge gegen Tübingen und Saarlouis, steht aber mit einem Sieg mehr auf dem Konto zwei Plätze über den Crailsheimern.