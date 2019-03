Leukershausen hat mit einem 1431:1419-Erfolg im Spitzenduell bei Crailsheim die Meisterschaft in der Luftgewehr-­Kreisliga B perfekt gemacht. Bölgental 3 konnte sich mit seinen 1436 Ringen im letzten Wettkampf noch an Crailsheim vorbei auf Platz 2 schieben und immerhin die Vizemeisterschaft einfahren. Für den Titel fehlten in der Endabrechnung aber fast 50 Ringe. Auf Platz 3 landete Crailsheim, das sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Rang verbessern konnte.

Leukershausens Mannschaftsführer Jonathan Hasenfuß zeigte sich überrascht von dem am Ende doch klaren Vorsprung. „Ich hatte vor der Saison nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen“, war Hasenfuß nach dem Abstieg aus der Kreisliga A doch einigermaßen skeptisch. „Aber der alte Modus liegt uns wohl doch besser, weil die Ergebnisse besser waren als in der letzten Runde“, so Hasenfuß weiter.

In der Kreisliga B und C werden noch immer nach traditioneller Art von maximal sieben Schützen pro Mannschaft die jeweils vier besten Einzelergebnisse für das Mannschaftsergebnis herangezogen. Ab der Kreisliga A hingegen treten die Schützen nach einer vorher festgelegten Setzliste direkt im Modus Mann-gegen-Mann an und erhalten für einen Sieg jeweils einen Einzelpunkt.

Die besten Tagesergebnisse der sechsten Wettkampfrunde erzielten im direkten Duell Dörrmenz-Ruppertshofen 3 (1454) und Honhardt (1445). Am Tabellen­ende ergaben sich keine größeren Veränderungen mehr. Dörrmenz-Ruppertshofen 4 und Leukershausen 2 beendeten die Saison auf dem letzten und vorletzten Tabellenplatz. Lediglich Jagstheim 4 (1371) konnte im Rundenfinale Ellrichshausen 2 (1347) noch überflügeln und sich auf Position 13 verbessern.

Im Einzelklassement war der Crailsheimer Steffen Kettemann eine Klasse für sich und gewann mit 39 Ringen Vorsprung vor Hannes Jäger (Honhardt). Den dritten Platz erkämpfte sich Anja Höneise von Meister Leukershausen.