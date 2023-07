Dass der Fußballbezirk sich in der Auflösung befindet, konnte man leicht an den vielen leer gebliebenen Stühlen an der Frontseite in der Halle des TSV Bitzfeld erkennen, die normalerweise von den Mitgliedern des Bezirksvorstands besetzt sind. Auch der kommissarische Bezirksvorsitzende Niko Schwar...