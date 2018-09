Turnen KTV Hohenlohe startet erfolgreich in die Saison

Öhringen / Kurt Gesper

Ihren ersten Wettkampf in der neuen Saison der dritten Bundesliga Nord hat die KTV Hohenlohe gegen den TZ Bochum-Witten mit 45:22 Scorepunkten gewonnen und liegt damit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter der TG Saar II.

Mit einer sauberen Kür-Übung eröffnete der polnische Gastturner Adrian Lopatynski den Wettkampf und erturnte sich am Boden drei Scorepunkte. Julian Eder und Philipp Schmidt konnten ihren Kontrahenten aufgrund niedriger Ausgangswerte nichts entgegensetzen und mussten Punkte abgeben. Im vierten Duell erturnte sich Mike Hindermann noch einmal einen Scorepunkt und beendete das Gerät mit 4:8 für die Gäste.

Am Pauschenpferd bot die KTV dem Gegner Paroli und erkämpfte sich so die ersten Gerätepunkte. Jan Moritz Bortt startete im ersten Duell mit einer fehlerfreien Übung, musste dem Gegner dennoch zwei Punkte abgeben. Ebenfalls fehlerfrei beendeten Adrian Lopoptynski und Mike Hindermann ihre schwierigen Kür-Übungen und gewannen so jeweils fünf Scorepunkte.

Auch an den Ringen lag die KTV klar vorne und erturnte sich so weitere neun Scores. Ruben Krause erreichte im ersten Duell ein Unentschieden. Mario Müller legte nach, musste dem Gegner aber zwei Scores abgeben. Im dritten und vierten Duell zeigten die beiden Topscorer des Tages Mike Hindermann und Adrian Lopatynski abermals Top-Übungen und erturnten sich vier und fünf Punkte.

In der zweiten Halbzeit erturnte sich die KTV Hohenlohe ein gutes Punktepolster. Am Sprung erzielte Philipp Schmidt ein Unentschieden. Jan Moritz Bortt legte mit zwei gewonnenen Scorepunkten nach. Adrian musste einen Punkt abgeben, während Mike Hindermann erneut fünf Scorepunkte erzielte. Am Barren dominierten die Bochumer. Durch leichte Übungsungenauigkeiten konnten die Hohenloher nicht die gewohnt volle Stärke zeigen und unterlagen knapp.

Am letzten Gerät, dem Reck, fand die KTV wieder zurück in den Wettkampf und überzeugte in allen vier Duellen. Adrian Lopatynski erturnte vier Scorepunkte. Philipp Schmidt und Silas Bortt sicherten vier und einen Scorepunkt. Am Ende erturnte sich Mike Hindermann mit einer Glanzleistung weitere fünf Scores und beendete das Geräte so mit deutlichen 14:0 Punkten.

In zwei Wochen tritt die KTV bei der TSV Grötzingen/Karlsruhe an.

Für die KTV turnten: Philipp Schmidt, Mike Hindermann (TSG Öhringen) Julian Eder (TSV Crailsheim), Adrian Lopatynski (Polen), Jan Moritz Bortt, Silas Bortt, Ruben Krause (alle TSG Öhringen), Mario Müller (VfL Mainhardt)