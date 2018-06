Leichtathletik Kathrin Lehnert knackt Norm für die deutsche Meisterschaft

Crailsheim / Von Günther Herz

Die frisch gebackene baden-württembergische Meisterin Kathrin Lehnert hat nun auch die Norm für die deutsche Meisterschaft durch einen tollen Lauf in Tübingen geschafft. Bundestrainer Jens Boyde hatte sie nach ihrem Meisterschaftslauf, bei dem sie die Norm noch knapp verpasst hatte, ermutigt, bei der Laufnacht in Tübingen zu starten. Eigens hierfür wurde als Tempomacherin die deutsche Spitzenläuferin Christine Gess (LG Stadtwerke München) verpflichtet.

Vor einer tollen Kulisse von mehreren Tausend Leichtathletikfans wurde der 1500-Meter-Lauf auf der schnellen blauen Bahn von Tübingen gestartet. Kathrin Lehnert ließ sich nicht von dem zu forschen Anfangstempo der Spitzenläuferinnen anstecken und hielt sich ziemlich genau an die Zeitvorgaben der umsichtigen Trainerin Uschi Huss.

Christine Gess bewies als „Hase“ gutes Laufgefühl und führte eine Gruppe von vier Läuferinnen mit dem richtigen Tempo zur Erreichung der Norm bis zur 800-Meter-Marke. Mit dabei war hier auch Kathrin Lehnert, die eine Sekunde unter der Zeitvorgabe von 2:24 Minuten diese Stelle mit lockerem Schritt passierte.

Als „Katy“ diese Vierergruppe bei der 1000-Meter-Marke sogar anführte und mit 2:59 Minuten wieder eine Sekunde unter der Marschtabelle ihrer Trainerin lag, war klar, dass die Crailsheimerin ein sehr mutiges Rennen bestreiten sollte.

Auch bei 1200 Metern lag sie unter der Vorgabe. Die Hoffnung auf das Erreichen der angepeilten Zeit wuchs, denn die Spurtstärke von „Katy“ wird auch von ihren Konkurrentinnen sehr gefürchtet. Dass sie die anvisierte Norm (4:32,50) damit um fast drei Sekunden unterschritten hatte, war geradezu sensationell und die Freude, sich für die deutschen Meisterschaften am dritten Augustwochenende in Nürnberg qualifiziert zu haben, riesengroß.

Mit den in Tübingen gelaufenen 4:29,79 Minuten ist sie dem Vereinsrekord (4:28,0) von Birgit Otte aus dem Jahr 1992 ziemlich nahe gekommen und scheint bei einem mutigen Rennen bei den deutschen Meisterschaften durchaus in Reichweite. So sieht es jedenfalls die Rekordhalterin selbst, die diesen Lauf vor Ort miterleben konnte. Allerdings galt ihre noch größere Aufmerksamkeit ihrem Sohn Velten Schneider (VfL Sindelfingen), der seinerseits dieses Jahr schon die U-20-WM-Norm über 3000-Meter-Hindernis geknackt hat. Auch der Vater Robert Schneider (ehemals deutscher Vizemeister über 5000 Meter) ist darauf natürlich mächtig stolz.