Crailsheim Joschka Ferner als X-Faktor

Weißenfels / Joachim Mayershofer

Er steht für gewöhnlich wenig im Rampenlicht, aber im gestrigen Spiel beim Mitteldeutschen BC war er der „X-Faktor“, wie ihn Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Hakro Merlins Crailsheim, betitelte: Joschka Ferner. Der 23-Jährige erzielte 13 Punkte, lag damit nur einen Zähler hinter seiner für Ulm aufgestellten BBL-Bestmarke zurück, aber deutlich über seinem Saisonschnitt von knapp drei Punkten pro Partie für Crailsheim. Der in Aalen geborene Flügelspieler riss vor allem Ende des dritten Viertels und im vierten Abschnitt seine Mitspieler mit und trug so maßgeblich zum wichtigen 87:82-Erfolg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten bei. Die Merlins haben nun fünf Siege auf dem Konto, der MBC vier. Aber: Die Wölfe haben den direkten Vergleich der beiden Teams trotzdem für sich entschieden, weil sie das Hinspiel mit 19 Punkten Unterschied gewonnen hatten. Bei etwaiger Punktgleichheit am Ende der Saison also ein Vorteil für den MBC.

Joschka Ferner dachte im Spiel allerdings nur kurz daran, als die Merlins im vierten Viertel zwischenzeitlich mit 13 Punkten in Front lagen. Er atmete nach dem hart erkämpften Sieg erst einmal durch. „Wir sind ein bisschen nervös in die Partie gestartet, wir wussten alle, wie wichtig dieses Spiel ist und was daran hängt. Aber wir haben uns belohnt für die harte Arbeit der letzten Wochen. Am Ende war es noch einmal ganz schön knapp, zum Glück mit dem besseren Ausgang für uns.“ Er schickte auch noch einen großen Dank an die mitgereisten Anhänger. „Die Merlins-Fans sind mit Herzblut dabei, geben alles für den Verein und die Stadt. Unglaublich, was sie für einen Lärm machen, Hut ab vor unseren Fans.“

Ingo Enskat blies ins gleiche Horn: „Es war eine tolle Kampfleistung in der zweiten Halbzeit. Das, was alle sehen wollen. Man hat die Stimmung unter den Fans auf der Tribüne gesehen, die ganze Mannschaft war noch oben. Jeder hat es genossen. Mit der Einstellung hat es sich die Mannschaft auch verdient, gerade in der Schlussphase, durch alle Widrigkeiten hindurch.“

Dass Joschka Ferner der angesprochene X-Faktor war, „der den Rückstand in eine Führung umgewandelt hat, das freut einen umso mehr“, so Enskat. „Dass ein Junge aus der Region in so einem Spiel so eine Leistung bringt: Hut ab!“ Es war aber ein hartes Stück Arbeit für die Merlins.

„Crailsheim gewinnt, wenn deren Offensive funktioniert, wir gewinnen, wenn unsere Defensive funktioniert“ – so hatte es MBC-Coach Silvano Poropat vor der Partie am Mikrofon im Internet-Livestream bei Magenta Sport erklärt. Seinen Neuzugang Andrew Warren setzte er noch nicht ein, auf Seiten der Merlins stand Robert Arnold als siebter Ausländer erneut nicht im Kader.

Im ersten Viertel lief Crailsheim früh einem Rückstand hinterher. Aus dem 0:5 wurde ein 10:18, Trainer Tuomas Iisalo nahm bei noch 4.26 Minuten auf der Uhr die erste Auszeit, um den Lauf der Hausherren zu unterbrechen. Doch Tremmel Darden traf den nächsten Dreier zum 21:10. Defensiv ließen die Merlins fiel zu viele einfache Punkte zu, sei es von außen als auch mittig zum Korb. Bei den Wölfen funktionierte die Verteidigung, und auch vorne passte vieles. Fünf von sieben Dreiern flogen in den Korb (71 Prozent). Der Saisonschnitt des MBC liegt bei 31 Prozent! Dazu passten auch noch sieben von zehn Zweiern, so dass das Team aus Sachsen-Anhalt mit einer 29:20-Führung in die Viertelpause ging.

Vor der Halbzeit läuft es nicht

Im zweiten Spielabschnitt waren die Merlins auf vier Punkte ran (29:25), aber dann zog der MBC wieder auf neun weg (34:25). Zu allem Überfluss kassierte Frank Turner nach 13 Spielminuten schon das dritte Foul. Nach einem Korbleger von DeWayne Russell zum 34:29 nahm Silvano Poropat die Auszeit Mitte des Viertels. Kleine Szenen zeigten aber, dass es für die Gäste vor der Pause nicht lief: Ein einfacher Korbleger von Joe Lawson, beim Sieg gegen Bayreuth noch der überragende Merlins-Spieler, rollte aus dem Korb. Trainer Tuomas Iisalo schlug sich nicht das einzige Mal fassungslos die Hände vors Gesicht. Lawson leistete sich 0,1 Sekunden vor der Halbzeitpause auch noch ein völlig unnötiges technisches Foul. Der Freiwurf wurde versenkt, so dass es mit 45:40 in die Kabinen ging. „Crailsheim könnte viel näher dran sein“, befand nicht nur Moderator Markus Herwig.

Die sensationellen Trefferquoten des MBC aus dem Feld waren im zweiten Viertel deutlich zurückgegangen, blieben knapp über 50 Prozent, Bei den Assists waren die Wölfe auch am Ende deutlich besser als Crailsheim (24:13). Alleine Jovan Novak verbuchte 14. Auf Crailsheimer Seite gefiel zu Beginn vor allem DeWayne Russell mit 13 Punkten. Er war am Schluss Topscorer der Gäste mit 17 Punkten. Bei den Wölfen war es Hans Brase (18 Punkte und neun Rebounds).

„Wir schleppen noch den Rückstand vom Anfang des Spiels mit uns rum. Was ganz deutlich war, ist, dass wir in der Pick-and-Roll-Verteidigung viel zu viele, teils unerklärliche Fehler gemacht haben. Der MBC hatte viele freie Würfe unter dem Korb. Wir haben dann irgendwann mehr Energie aufs Feld gebracht“, sagte Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Merlins, in der Halbzeit. Nun müsse man schnell ausgleichen, „den Kopf ausschalten, einfach spielen“.

MBC-Geschäftsführer Martin Geißler betonte schon zur Halbzeit, dass mit einem MBC-Sieg eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt fallen könne. Die Merlins stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Mit einem Sechs-Punkte-Lauf ging Crailsheim zum ersten Mal in Führung. Michael Cuffee sorgte für das 45:46. Der schnelle Russell glich zwei Minuten vor Viertelende nach einem Durchhänger wieder aus (54:54). Aleksandar Marelja leistete sich zudem noch ein unsportliches Foul am Mann des Spiels, der jetzt in Erscheinung trat: Joschka Ferner verwandelte beide Freiwürfe zum 54:56. Der selbe Spieler stellte auf 57:59 mit einem Zweier plus Freiwurf. Zudem netzte er den Floater ein (60:61). Novak machte das 62:61 zum Viertelende. „Wir dürfen ein irre spannendes Finish erwarten“, munkelte Moderator Herwig zur letzten Pause.

Joschka Ferner blieb heiß, sorgte mit seinem Dreier für das 64:66. Im Verbund mit seinen Kollegen erkämpfte er den Ball, den Philipp Neumann am Boden letztlich an sich zog. Das Momentum war bei Crailsheim. Michael Cuffee nagelte von weit draußen den Dreier rein (64:69). Neumann setzte beim Rebound nach (64:71). „Crailsheim jetzt mit einer sehr breiten Brust“, sagte der Magenta-Sport-Moderator. Sieben Minuten noch, sieben Punkte vor. Ferner versenkte den nächsten Dreier (64:74). Dazu zwangen die Merlins die Wölfe zu immer mehr Ballverlusten durch ihre kämpferische Defensive. 15 Steals schafften die Zauberer, brachten den MBC zu 19 Turnovers. Doch die zweistellige Führung schrumpfte immer mehr. 28 Sekunden vor Schluss waren es nur noch vier Punkte. Crailsheim machte es unnötig spannend. Doch letztlich hieß es 87:82 für Crailsheim.