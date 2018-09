Crailsheim Jetzt geht’s auf ins Abenteuerland

Bremerhaven / Klaus Helmstetter

Die Basketballfreunde jubilieren: Endlich ist die punktspielfreie Zeit vorbei. Die Hakro Merlins Crailsheim gehen nicht nur mit neuem Namen ins Rennen, sondern schicken sich wieder an, im Konzert der Basketball-Oberen des Landes mitzumischen. Nach den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 werden die „Bayerns“ und „Albas“ dieser Republik erneut in der Arena Hohenlohe ihre Aufwartung machen und um Punkte in der höchsten nationalen Spielklasse (Easy-Credit-Basketball-­Bundesliga) bei den Merlins antreten. Die erste Auswärtsfahrt der Crailsheimer Basketballer ist gleichzeitig auch die weiteste. Rund 630 Kilometer muss der Merlinstross hinter sich bringen. Die Reiseroute führt in den Nordwesten der Republik in das kleinste Bundesland Bremen.

Und die Ansetzung entbehrt durchaus nicht einer gewissen Brisanz, legt man das Abschneiden in der vergangenen Spielzeit zugrunde. Da landeten die Eisbären auf dem 16. Platz des Rankings, knapp vor den Absteigern Gotha und Tübingen.

Crailsheim ist zusammen mit Vechta aufgestiegen. Könnte –

bei aller Kaffeesatzleserei, was Prognosen vor Rundenstart ja nun mal so sind – gut möglich sein, dass sich beide Teams im Ringen um den Klassenerhalt 2018/19 gehörig ins Gehege kommen.

Korsett bleibt erhalten

Die Merlins haben das Korsett ihrer sehr erfolgreichen Mannschaft aus der letzten Saison in der Zweitklassigkeit (Pro A) zusammengehalten.

Dreh- und Angelpunkt war die erfolgreiche Achse mit Frank Turner, dem wendigen und stets korbgefährlichen Spielmacher, und seinem Pendant am und unter dem Korb, Sherman Gay, der als Letzter der Aufstiegshelden Ja gesagt hat zu einem weiteren Jahr bei den Merlins.

Youngster Sebastian Herrera, seines Zeichens chilenischer Nationalspieler, hat, aus Trier gekommen, in der vergangenen Runde vielleicht den größten Entwicklungsschritt im Crailsheimer Team gemacht.

In allen Sätteln gerecht und damit für den Coach ein Glücksgriff ist Michael Cuffee, der Allrounder. Sportchef Ingo Enskat: „Kann nichts perfekt, aber alles wirklich gut!“ Eine Art Allzweckwaffe und damit einer, den jeder Coach gebrauchen kann.

Den Kreis der Rückkehrer komplettieren zwei deutsche Ex-Nationalspieler. Philipp Neumann trug fünfmal das nationale Auswahltrikot und ist der längste Lulatsch (2,09 Meter) unter dem Crailsheimer Stammpersonal. Routinier Konrad Wysocki, inzwischen 36 Jahre jung, lief dereinst 51-mal im Dress der nationalen Auswahl auf und will sein Potenzial noch einmal auf Erstliganiveau unter Beweis stellen.

Um dieses gefestigte Fundament bauten die Crailsheimer Entscheidungsträger – Manager Martin Romig, sportlicher Leiter Ingo Enskat und Tuomas Iisalo, der finnische Trainer – eine Mischung aus Erfahrung, Talent und Perspektive.

Auf hohem europäischem Niveau von sich reden gemacht hat der zuletzt in Litauen tätige Ben Madgen. Sportlich erhoffen sich die Verantwortlichen vom Australier gefährliche Würfe von außen. Der Teamchemie könnte sein Kommunikations- und Integrationsgeschick zugutekommen.

Brion Rush kennt die Liga, hat in Göttingen schon überzeugt und soll die Gefährlichkeit von außen weiter erhöhen. Blieben Joe Lawson und Joschka Ferner. Lawson kommt aus Chemnitz, vom bisherigen Pro-A-Konkurrenten, agierte in der Vorbereitung unauffällig, aber sehr effektiv. Ferner kommt von der Donau an die Jagst, schnupperte in Ulm bereits Erstligaluft. „Er kennt das Niveau der BBL, weiß, was passiert“, urteilt Ingo Enskat und traut ihm einen ähnlich großen Entwicklungsschritt zu, wie ihn Sebastian Herrera zuletzt gemacht hat.

In der Vorbereitung zeigte das neu formierte Team der Merlins Licht und Schatten, wobei Trainer Tuomas Iisalo weniger das einzelne Testspiel und sein Ergebnis im Fokus hat, als vielmehr den Entwicklungsprozess der Mannschaft sieht, mit dem Ziel, zum Start top eingespielt parat zu stehen.

„Gegen Mannschaften wie Frankfurt oder Ulm haben wir eine positive Entwicklung gezeigt. Wir agieren aber noch nicht konstant auf dem Niveau, das ich mir gewünscht hätte“, betont Ingo Enskat, der sportliche Leiter. „Ich hätte gedacht, dass die Automatismen früher greifen, nachdem der Kern des Teams zusammengeblieben ist. Andererseits sind auch neue Spieler dazugekommen und es braucht Zeit, bis jeder seine Rolle gefunden hat.“

Mit dem Umstand, dass das Auftaktspiel gleich eine Partie der besonderen Art sein könnte, weil es eventuell gegen einen Kontrahenten im Ringen um den Klassenerhalt geht, beschäftigt sich Ingo Enskat nicht. „Die Mannschaft ist gut vorbereitet und muss ihr Potenzial jetzt abrufen. Wir wollen uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren und die nötige Energie auf das Parkett bringen. Die Jungs haben jetzt sechs, sieben Wochen geackert. Wofür? Um im Spiel eine gute Leistung zu bringen. Darauf müssen sie brennen! Die Eisbären“, glaubt er, „werden in heimischer Halle die Energie des Publikums nutzen und viel Dampf machen. Man wird sehen, ob es ein taktisch und defensiv geprägtes oder ein Hochtempospiel wird, wo es munter rauf- und runtergeht.“

Erst wenige Tage vor dem ersten Spiel in Bremerhaven ist Doug Wiggins im Hohenlohischen angelandet. Von ihm versprachen sich die Verantwortlichen mehr Durchschlagskraft und eine alternative personelle Option (Position Point Guard). Der 30-Jährige sollte vom dänischen Meister und Pokalsieger Bakken Bears kommen. Dazu sagte Trainer Tuomas Iisalo: „Auf der Aufbauposition haben wir hinter Frank Turner noch nicht das gewünschte Level erreicht.“

Gestern Abend verkündeten die Merlins aber, dass es nichts mit der Verpflichtung wird. Wiggins hat den Medizintest nicht bestanden. Sportdirektor Ingo Enskat erklärte: „Das Ärgerliche ist die verlorene Zeit. Jetzt werden wir den Markt weiter sondieren und dann die nächsten Optionen in Angriff nehmen.“

Die Merlins werden am heutigen Donnerstagvormittag noch einmal in Crailsheim trainieren, essen danach gemeinsam zu Mittag, ehe der Roadtrip gen Norden beginnt.

Info Eisbären Bremerhaven – Hakro Merlins Crailsheim, morgen, 20.30 Uhr