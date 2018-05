Leichtathletik Jessica Koch verbessert Vereinsrekord

Ellwangen / hg

In den 100-Meter-Vorläufen der weiblichen Klassen steigerte Jessica Koch (U 20) ihre Saisonbestleistung auf 12,53 Sekunden. Im A-Endlauf gelang ihr ein sehr guter Start. Im Ziel hatte sie mit 12,41 Sekunden ihren Vereinsrekord um vier Hundertstel gedrückt.

Auf dem Sprung zur Deutschen

Jetzt fehlt nur noch ein Hundertstel, um bei den deutschen Jugendmeisterschaften mitmachen zu dürfen. Wegen einer Muskelverhärtung verzichtete Jessica Koch vorsichtshalber auf ihren Start über 200 Meter.

Dominik Bergmann überraschte in seinem Vorlauf über 100 Meter mit einem Sieg in neuer Bestleistung von 11,57 Sekunden. Damit durfte der U-18-Athlet im C-Finale aller männlichen Klassen nochmals an den Start gehen. Bei weniger Rückenwind bestätigte er in diesem Lauf mit 11,62 seine neue Bestleistung.

Dominik Bergmann nutzte auch im Weitsprung seine gute Sprintform. Mit drei Sprüngen über die Sechs-Meter-Marke und einer neuen Bestleistung von 6,07 schaffte er einen hervorragenden zweiten Platz. Allerdings verhinderten technische Probleme noch größere Weiten.

Wechsel auf 800-Meter-Strecke

Lara Buntz und Kathrin Lehnert erliefen für den TSV Crailsheim zwei Siege auf den Mittelstrecken. U-20-Athletin Lara Buntz wagt den Umstieg von den 400 Metern auf die doppelt so lange Strecke. Sie meisterte diese Aufgabe in ihrem ersten Wettkampf der Saison sehr gut. In einem gemischten Feld lief sie ein beherztes Rennen und wurde mit einer neuen Bestmarke von 2:25,49 Minuten und dem ersten Platz in der Klasse U 20 belohnt.

Kathrin Lehnert gab ihren Saisoneinstand auf ihrer Spezialstrecke, den 1500 Metern. Mit einem kontrollierten Rennen gewann sie sicher. Mit ihrer Zeit von 4:43,67 Minuten war Kathrin Lehnert fürs Erste sehr zufrieden. Auch Michael Rößler durfte sich freuen, denn seine 54,67 Sekunden über 400 Meter bedeuteten für ihn eine neue Bestleistung und einen dritten Platz in der Männerkonkurrenz.