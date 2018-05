Breitensport Jagstauenhalle Segen für Jagstheim

Crailsheim / mm

Beim VfB Jagstheim sind alle Ämter in der Vorstandschaft besetzt. Der Verein hat derzeit 772 Mitglieder (166 Jugendliche).

Die letzte Saison wurde mit Platz 4 in der Kreisliga B beendet, berichtete Michael Müller für die Fußballer. Jaroslav Sperlich übernahm bis Saisonende die sportliche Leitung und wird mit dem neuen Spielertrainer Christian Bandel die Geschicke lenken. Die Damen mussten in die Relegation gegen Onolzheim. Das 2:1 bedeutete den Klassenerhalt. Holger Frank und Marcel Mächler standen ab sofort an der Linie. Die Vorrunde wurde mit Platz 8 beendet. Die restlichen beiden Spiele sollten gewonnen werden. Sonst geht es wieder in die Relegation. In der kommenden Runde wird eine Spielgemeinschaft mit der Damenabteilung des TSV Crailsheim gemeldet.

Melina Kleinheinz (Gesamtjugend) berichtete über das Freizeitlager in Schnattern-Waldeck. Alex Schneider wird als Gesamtjugendleiter im Sommer aufhören. Als neue Jugendleiterin konnte Christin Kuntner gewonnen werden.

Werner Schäfer sprach von einem sportlich guten Jahr für die Tennisspieler. Acht Teams standen im Spielbetrieb. Eine Meisterschaft galt es zu feiern. Aktuell gibt es einen Wasserschaden im Vereinsheim, die Außenanlage muss erneuert werden, die Zufahrtsstraße sollte saniert werden. In der neuen Saison gibt es eine Spielgemeinschaft mit Stimpfach – ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Am Sommerspielbetrieb nehmen zehn Teams teil. Beim Jahn-Sechskampf belegte Ann-Kathrin Waldmann (B-Jugend) einen tollen ersten Platz.

Aufstieg in die Bezirksklasse

Die Tischtennisabteilung war mit drei Herren- und zwei Jungenteams aktiv, so der scheidende Abteilungsleiter Bernd Willsch. Die dritte Mannschaft ist in die Kreisliga B aufgestiegen. Die Erste spielt in der kommenden Runde in der Bezirksklasse, so hoch wie nie zuvor. Rene Willsch ist neuer „C“ Trainer und Topspieler in der Ersten. Jan Bauer hat sich mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft fest gespielt. Jürgen Wüstner wurde Vereinsmeister. Manfred Meiser (Abteilungsleiter Aikido) berichtete von Gürtelprüfungen und einem Vereinslehrgang. Kim Philipp sprach für die Volleyballabteilung von verbesserten Trainingsbedingungen. Dadurch habe die Abteilung neue Mitglieder gefunden.

Joachim Meiser erklärte, dass bei den Bambini derzeit sechs bis zehn Kinder regelmäßig trainieren. In der F-Jugend gibt es eine Spielgemeinschaft mit Ingersheim. Bei der E-Jugend hat der VfB drei Gastspieler in Ingersheim. Die D-Jugend kickt in der SGM Onolzheim/Jagstheim und nimmt mit zwei Mannschaften an der Feldrunde teil. Highlight war die WFV Hallenrunde (VR-Talentiade) der D-Juniorinnen, in der Alisa Kleinert und Franziska Wüstner mitspielten. Beide nehmen am Stützpunkttraining teil. Alle Spielgemeinschaften funktionieren sehr gut.

Seit geraumer Zeit gibt es die Gruppe „Männer Fit“ (montags, 19 Uhr). Karl-Heinz Burkert und Pascal Nickts fungieren als Trainer. Im Schnitt trainieren über 30 Teilnehmer. Eine Badminton-Abteilung ist im Entstehen. Alfred Kleinert fragte an, ob er mit zehn bis zwölf Sportlern in der neuen Halle Badminton spielen dürfe.

Im letzten Jahr legten 30 Aktive das Sportabzeichen ab (sieben Jugendliche, 23 Erwachsene). Vier Familienurkunden wurden verliehen. Die Familie Rück/Trumpfheller erhielt sie das siebte Mal mit drei Generationen. Innerhalb von fünf Jahren, so Kassier Kurt Horlacher, reduzierten sich die Bankverbindlichkeiten um 75 Prozent. Trotzdem sei sparsames Wirtschaften erforderlich. Dietmar Lehanka, der mit Sieger Behrendt die Kassen geprüft hatte, schlug die Entlastung vor. Ortsvorsteher Horst Philipp nahm sie vor (einstimmig).

Dr. Grimmer zeichnet Meiser aus

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer ehrte den zweiten Vorsitzenden Joachim Meiser mit der Ehrennadel des Landes Baden-­Württemberg. Gewählt wurde beim VfR Jagstheim wie folgt: Vorstände: Günter Schwämlein, Joachim Meiser und Harald Nadrowski. Kassier: Kurt Horlacher. Mitgliederführung: Thomas Stadtmüller. Fußball: Michael Müller, Norman Brauner, Julian Müller. Tennis: Werner Schäfer, Helmut Kampmann. Tischtennis: Markus Pittelkow, Jürgen Wüstner. Turnen: Ute Haag, Susi Buckel. Volleyball: Kim Philipp. Aikido: Manfred Meiser, Reinhold Ilg. Gesamtjugendleitung: Christin Kuntner, Simon Binder, Melina Kleinheinz.