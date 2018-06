Tennis Imponierende Teamleistung

Next

Cindy Munz punktete an Position 3 für Crailsheim. © Foto: Verein

Crailsheim / pm

Im dritten Verbandsspiel der Sommersaison standen die Damen 30 des TSV Crailsheim vor einer schweren Aufgabe. Der TC Weiß-Rot Stuttgart reiste mit zwei ehemaligen WTA-Profispielerinnen an, die im Einzel schlichtweg nicht zu besiegen sind. Dennoch nutzen die Crailsheimerinnen ihre Chance und gewannen auf heimischem Boden mit 5:4.

Mit gehörigem Respekt gingen die TSV-Damen 30 bei schönstem Tenniswetter in die Partie gegen das Team aus Stuttgart. Wie nicht anders erwartet, war für Maren Göller an Position 2 trotz gutem Spiel gegen die ehemalige deutsche Meisterin von 2001 und 2002, Anca Barna, nichts zu holen.

Remis nach den Einzeln

Auch Nadine Glass blieb chancenlos gegen die einstige 180. der Welt, Adriana Barna, und so ging es darum, auf den hinteren Spielpositionen Punkte für Crailsheim zu sammeln. Cindy Munz gelang das an Postion 3, Jutta Zielosko und Sonja Hasel an 5 und 6. Da sich Tanja Schubert nach langem Kampf ihrer Gegnerin dann doch geschlagen geben musste, stand es nach den Einzeln 3:3.

Nun ging es darum, eine Doppelaufstellung zu finden, mit der man den beiden ehemaligen Weltklassespielerinnen Paroli bieten konnte. Nach reiflicher Überlegung „opferte“ man Nadine Glass und die für Tanja Schubert ins Spiel gekommene Bettina Klein in Doppel 1. Stattdessen setzten die TSV-Damen auf die Doppel 2 und 3. Und die Rechnung ging auf. Zielosko/Hasel erfüllten ihre Pflicht und gewannen klar an Position 3. Göller/Munz spielten bravourös und gewannen ihren Match-Krimi verdient unter den Augen zahlreicher Zuschauer mit 7:5 und 6:4 gegen Anca Barna und Andrea Prinz.

Starke Leistung des Teams

Hinter dem Gesamtsieg von 5:4 steckt eine starke Teamleistung, die auf weitere Siege in der Sommersaison und somit auch den Klassenerhalt hoffen lässt.

Top-motiviert und zufrieden bereitet sich das Crailsheimer Team nun auf das nächste Heimspiel am 24. Juni gegen den TC Herrenberg vor, der auf Gruppenrang 2 und somit eine Position vor dem TSV Crailsheim rangiert. Zuschauer sind ab 11 Uhr herzlich willkommen.