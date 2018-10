Crailsheim Hürdenreiche Jagd geht weiter

Crailsheim / Michael Wiedmann

Der sechste Spieltag in der ersten Regionalliga Südwest hält für die Hakro Merlins Crailsheim II ein Heimspiel gegen den ASC Theresianum Mainz bereit.

Beim Blick auf den kommenden Gegner der Merlins II richten sich alle Augen recht schnell auf einen Mann: Anish Sharda, der bereits 2007 erstmals das ASC-Trikot trug und in der Pro B gegen die Crailsheimer Profis auflief, gehört nach einigen Zwischenstationen in anderen Teams nun seit 2015 zu den Leistungsträgern der Mainzer. Mit 36 Jahren erlebt Sharda nun seinen x-ten Frühling und ist mit satten 30 Punkten pro Spiel derzeit Liga-Topscorer. „Das macht den Gegner nicht leichter zu bespielen“, meint Merlins-II-Trainer Kai Buchmann. Schließlich hat der inzwischen eingebürgerte Sharda ein Team um sich, das den gebürtigen US-Amerikaner gekonnt in Szene zu setzen weiß. Kewan Beebe (12,8) und Maximilian Befort (12,0) sind nebenbei ebenfalls für eine zweistellige Punktausbeute gut.

Die Jagd nach dem ersten Saisonsieg bleibt damit hürdenreich für die zweite Mannschaft der Hakro Merlins. Hinzu kommt noch die aktuelle Personalsituation. „Wir haben momentan mehrere leichte Blessuren zu verkraften, die uns in der Summe eine sehr schwierige Trainingswoche beschert haben“, erklärt Kai Buchmann. Dennoch wolle man den Trend beibehalten, sich bislang von Woche zu Woche gesteigert zu haben. „Wir müssen über Energie und gute Defensive zu unserem Spiel finden“, so der Headcoach abschließend.

Während sich das BBL-Team auf dem Weg nach Göttingen befindet, müssen die heimischen Basketballfans also nicht auf ein spannendes Duell verzichten.

Info Hakro Merlins Crailsheim II – ASC Theresianum Mainz, heute, 15 Uhr, Hakro-Arena Crailsheim