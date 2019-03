In Köln ragt die Hohe Domkirche Sankt Petrus – besser bekannt als Kölner Dom – in den Himmel. Im Jahr 1880 vollendet, 157,38 Meter hoch, das zweithöchste Kirchengebäude Europas nach dem Ulmer Münster (161,53 Meter). An beiden Orten hat Philipp Neumann, mit 2,09 Metern der längste Profi im Kader der Hakro Merlins Crailsheim, für die er seit Ende Januar 2018 aufläuft, schon gelebt: In der Saison 2015/16 spielte er für Ulm Basketball, in Köln hat er am 20. Februar 1992 das Licht der Welt erblickt. Diese Stadt liebt Philipp Neumann über alles. Sein Instagram-Account heißt deshalb auch cologne_1992, Cologne ist das englische Wort für Köln. „Home is where the Dom is“ (Heimat ist da, wo sich der Dom befindet) ist unter einem Foto vor der Westfassade zu lesen. Der 27-Jährige ist ein echter „Kölsche Jung“ – „auch wenn ich leider früh aus meiner Geburtsstadt weggezogen bin“, wie Neumann erklärt.

Seine erfolgreichste Zeit als Basketballer feierte er bislang in Bamberg – ebenfalls eine Stadt bekannt für ihren Dom, den Kaiserdom St. Peter und St. Georg. Philipp Neumann holte mit den Brose Baskets dort je dreimal die deutsche Meisterkrone und den Pokal. Mit Oldenburg errang der fünfmalige Nationalspieler einen weiteren Pokalsieg. In Crailsheim bewegt er sich in anderen Sphären. Der Aufstieg in die Bundesliga mit den Merlins wurde auf der Bühne in der Nähe des Rathausturmes groß gefeiert, ein möglicher Klassenerhalt könnte dort mit einer noch größeren Sause über die Bühne gehen.

„Wir spielen momentan echt guten Basketball und fahren endlich auch die Siege ein“, sagt Philipp Neumann. „Seit Neujahr spielen wir erfolgreich, wenn man nur diese Zeit betrachtet, würden wir weiter vorne mitspielen.“ Sieben Partien haben die Merlins im Jahr 2019 absolviert, davon vier gewonnen – ein starker Wert. Zuletzt gab es sogar zwei Siege in Serie, darunter den wichtigen beim MBC, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Auch wenn es zunächst nicht danach ausgesehen hatte. „Der MBC hat im ersten Viertel gefühlt den Ball nur in die Luft werfen müssen und er ist reingegangen. Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, fand ich. Dass wir dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt und nicht aufgegeben haben, zeichnet uns aus. Das haben wir in dieser Saison noch nie gemacht“, lobt Neumann die Einstellung seiner Teamkollegen.

Dass man jetzt die Siege hole, „tut der Seele gut. Aber wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, sind noch längst nicht durch. Solange statistisch noch alles möglich ist, dürfen wir uns nicht ausruhen“, betont Philipp Neumann. Er halte nicht viel von bestimmten Marken. „Manche sagen, dass acht Siege reichen, um in der BBL zu bleiben. Aber ich habe schon Teams mit mehr Siegen absteigen sehen. Jede Mannschaft kann mal einen Lauf haben. Wir müssen bis zum Ende unter Strom stehen.“

Diese Energie zeichnet den mit 246 BBL-Spielen erfahrensten Spieler im Kader der Merlins aus. „Ich bin zwar nicht der Älteste bei uns, aber habe doch schon einige Jahre Profi-Erfahrung auf dem Buckel“, sagt Neumann. Konrad Wysocki, mit fast 37 Jahren der Methusalem der Merlins, ist zwar knapp zehn Jahre älter als Neumann, hat aber drei BBL-Spiele weniger zu Buche stehen als der Hüne aus Köln. Natürlich auch weil Wysocki mal im Ausland aktiv war. Neben der Energie, die Philipp Neumann aufs Parkett bringt, sieht der 27-Jährige seine Stärken im Rebounding und in der Verteidigung. Das bringe allein schon die Körpergröße mit sich.

Und für diese 2,09 Meter muss erst einmal ein passendes Faschingskostüm gefunden werden. Denn wie es sich für einen echten Kölner gehört, ist der Karneval ein Muss. „Es ist einfach witzig, wenn man sich mal verkleiden kann. Ich mag den Umzug, die witzigen oder politischen Wagen, die Atmosphäre vor Ort. Jeder nimmt sich nicht so ernst“, sagt Philipp Neumann. Sein Beruf bringe es allerdings mit sich, dass er seltenst direkt in Köln etwas feiern gehen kann, weil meistens ja Spiele anstehen. „Ich hätte da natürlich gerne mehr Zeit, aber Feiern ist einfach nicht möglich, wenn am Wochenende wieder gespielt wird.“

Weil die Merlins aber schon am vergangenen Freitag beim MBC spielten, konnte Neumann am Sonntag doch einen Umzug live verfolgen. „Meine Freundin ist in Neuler mitgelaufen, das war wirklich schön dort. Und: Lieber ein Stück vom Kuchen, wenn ich schon nicht den ganzen Kuchen haben kann!“ Verkleidet war der Basketballprofi als „wunderschöner Löwe“, wie er lachend erklärt. „Darunter konnte ich eine dicke Jacke anziehen, damit ich nicht Gefahr laufe, krank zu werden.“

Wenn das Wetter wieder schöner werde, fühle er sich in Crailsheim sehr wohl, erklärt Philipp Neumann schmunzelnd. „Viele Vereine reklamieren ja für sich, dass ihnen die Fans wichtig sind. Das ist hier aber wirklich so und noch mal deutlich mehr als bei anderen Vereinen. Ich wurde hier sehr gut aufgenommen, es gibt viele nette Leute in der Stadt.“ Was er am Klub besonders mag: „Die Merlins sind authentisch! Sie wissen ganz genau, wo sie stehen, passen zur Stadt. Es gibt kein Schickimicki, sondern ehrliche Arbeit.“

Schlagermusik läuft im Auto

Wenn ihn doch mal das Heimweh nach dem Kölner Karneval packt, sieht sich Tierfreund Philipp Neumann auch gerne mal Sitzungen auf Youtube an. Für kölsche Lieder von Brings („Kölsche Jung“) oder den Höhnern („Viva Colonia“) müsse allerdings nicht immer Karneval sein, wie der 27-Jährige verrät. „Ich höre das auch gerne unter dem Jahr im Auto, ich mag diese Art von Musik und deutsche Schlager einfach.“

Und wer Philipp Neumanns Telefonnummer im Handy hat, sieht auch, dass seine Heimat für ihn immer einen besonderen Platz haben wird: „Köln ... mein Herz, meine Seele, meine Liebe!“ ist in seinem Whatsapp-Status zu sehen. Und nach der Basketball-­Karriere bleibt dann auch genügend Zeit für viele Karnevalsumzüge in seinem Geburtsort.