Was eigentlich keiner so wirklich erwartet hatte, ist nun doch eingetreten: Der TSV Crailsheim muss nach dem Aufstieg in der abgebrochenen Corona-Saison 2020 und einer weiteren pandemiebedingt unvollendeten Runde in der Verbandsliga nach der ersten kompletten Spielzeit in Württembergs höchster Lig...