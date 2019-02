Darts Höchste Konzentration gefordert

So hat alles angefangen: HT-­Volontär Johannes Ihle hat im Sommer vergangenen Jahres die Leichtathletikdisziplinen des Sportabzeichens in Bronze abgelegt. Inzwischen hat er auch die Schwimmprüfung bestanden und dafür nun sogar eine Urkunde bekommen. © Foto: Verein

Crailsheim / Ralf Mangold

Vor ihrem dritten Titelgewinn in Serie stehen „The Beer’s“. Die Crailsheimer Dartmannschaft spielt in der Bezirksliga, das ist die höchste Spielklasse in Hohenlohe, in der es insgesamt 39 Mannschaften in drei Ligen gibt. „Unsere Mannschaft hat sich in den letzten Jahren mit vielen guten Spielern aus der ganzen Region zusammengefunden“, erklärt Ralph Schober, Kapitän des Dartteams. Trainiert wird einmal wöchentlich in der „Kanne“ in Ingersheim. „Manche üben jeden Tag und spielen sogar bei mehreren verschiedenen Mannschaften mit.“

Einen Trainer gibt es allerdings keinen, „man gibt sich gegenseitig Tipps“. Den Wettkampfdruck versuchen die Spieler im Training zu simulieren durch kleine Wetteinsätze wie Liegestützen. „Entscheidend ist die Häufigkeit des Trainings“, betont Schober. „Man muss die Wurfbewegungen möglichst oft wiederholen, um Sicherheit zu bekommen.“ Neben Ralph Schober sind auch noch Jan Weis, Jürgen Stutz, Bastian Rieger, Michael Gensmantel, Larissa Hutmann, Marco Neumann, Jürgen Rothe, Philipp Festerling, Steffen Horn und Peter Gruschow für das Dartteam von „The Beer’s“ gemeldet.

Nur im Doppelfeld ausmachen

Eine Runde dauert immer ein halbes Jahr, zum Abschluss treffen sich dann noch einmal alle Spieler zu einem Einzelturnier und der Preisübergabe. Ziel ist es, bei einem Spiel von 501 mit möglichst wenigen Würfen auf genau 0 herunterzuspielen. In der Bezirksliga muss das Spiel über ein Doppelfeld beendet werden, in der untersten Liga gibt es keinerlei Vorgaben, wie man die Partie von 301 auf 0 beendet.

„Jeder hat seinen eigenen Stil und den sollte man auch nicht groß verändern“, antwortet mir Schober auf die Frage, wie ich denn die Darts werfen soll. Denn gleich wird es ernst und ich trete gegen den „Profi“ an. „Das Material spielt keine entscheidende Rolle“, sagt Schober. Ein Set mit drei E-Dart-Pfeilen kostet zwischen 15 und 300 Euro. „Jeder muss für sich die richtigen Pfeile finden, die ihm liegen.“ Ein Pfeil wiegt bis zu 18 Gramm.

Das Reizvolle am Spiel sind die direkten Duelle Mann gegen Mann. Frauen gibt es zwar auch in einigen Teams, doch die große Mehrzahl sind immer noch Männer.

Manche Spieler seien zwar Trainingsweltmeister, aber im Spiel funktioniert dann oftmals nur wenig. „Beim Spiel gibt es Psycho-Tricks, um den Gegner aus der Ruhe zu bringen. Andererseits können sich die Rivalen im Wettkampf aber auch zu Höchstleistungen treiben.“

Eine Besonderheit gibt es seit knapp zwei Jahren in „Harrrys Bar“. Hier werden neben dem regulären Spielbetrieb auch Partien im „Radikal Darts“ durchgeführt. Die Automaten sind mit dem Internet verbunden und so kann man gegen Menschen aus Deutschland, ja sogar der ganzen Welt antreten. Um Manipulationen vorzubeugen, werden die Automaten videoüberwacht und das Einhalten des Mindestabstandes zur Dartscheibe wird mit Laserstrahl überprüft.

In der Bundesliga B belegen die Crailsheimer momentan den 13. Platz unter insgesamt 194 Mannschaften. Ein Spiel kann sich über eine ganze Woche hinziehen, in die Wertung kommen jeweils die vier besten Spieler. „Das nehme ich als gutes Training für die Rundenspiele. Es macht mehr Spaß, in Konkurrenz online zu spielen, als alleine vor sich hin zu trainieren“, erklärt Schober. Seine Mitspieler haben sich zusammengefunden aus verschiedenen Teams aus Crailsheim.

Mentale Stärke äußerst wichtig

„Darts ist eine Mischung aus geselligem Miteinander und Sport.“ Wichtig sei vor allem die mentale Stärke, „du musst bei jedem Wurf die Konzentration hochhalten“. Und dann beginnt auch schon unser Duell. „Leicht schräg stehen und den Ellbogen gerade halten“, gibt der Experte mir noch mit auf den Weg und schon werfe ich die ersten drei Pfeile auf die Scheibe. 34 Punkte, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Doch spätestens nachdem mein Gegenspieler gleich die dreifache 20 und noch weitere 25 Punkte nachlegt, ist mir klar, es wird schwierig, hier zu gewinnen. Einmal gelingt mir dann im Verlauf des Spiels sogar eine dreifache 17, aber das war dann doch eher ein Glückswurf, weil gezielt hatte ich eigentlich auf die 19.

Die Spieler am Nachbarautomaten fangen auf einmal an zu lachen. „Du stehst ja ganz falsch“, weist mich einer auf einen grundsätzlichen Fehler hin. Eigentlich müsse derjenige Fuß vorne stehen, auf der Seite, auf der die Darts geworfen werden. Meine Stellung erinnert eher an einen Hürdenläufer. Am Ende komme ich zwar auf einen 14er-Schnitt und bin ganz zufrieden, dennoch habe ich noch 119 Punkte auf der Anzeige stehen, als mein Konkurrent das Spiel beendet.

Ein Neun-Darter als Traum

„Mein Traum wäre, einmal mit einem Neun-Darter auszumachen – aber das werde ich wohl nie schaffen.“ Zumindest recht nah rangekommen an dieses Ziel ist Schober schon mehrmals und hat mit elf Pfeilen das Spiel beendet.

Zumindest einen anderen Traum konnte er sich aber im Vorjahr erfüllen. Er war bei der Championship im Ally Pally und konnte dort hautnah die besten Dartspieler der Welt auf der Bühne sehen. „Ich verfolge alle Spiele schon, seit sie 2006 im TV laufen und bin dadurch auch zum Dartsport gekommen. Da wollte ich einmal live dabei sein“