Jugendfußball Hart erkämpfter Punktgewinn

Crailsheim / Günther Herz

Endlich wurden die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim einmal für ihren großen Einsatz mit einem Punktgewinn belohnt. Sie machten in einem hart umkämpften Bundesligaspiel ganz wenige Fehler und hielten sich exakt an die taktische Marschroute von Trainerin Anika Höß. Diese gebot, frühzeitiges Stören im Frankfurter Spielaufbau auszuüben und durch Balleroberung selbst zu Chancen zu kommen.

Gleich in der ersten Minute erkämpfte sich die eminent schnelle Maren Geschwill den Ball im rechten Mittelfeld, gewann deutlich das Laufduell gegen gleich zwei Hessinnen und ihre scharfe Hereingabe wurde gerade noch von der Frankfurter Torspielerin abgefangen, ehe die einschussbereite Kim Feyl an den Ball kommen konnte. Auch in der Folgezeit konnten die Frankfurterinnen nicht in Ruhe ihr Kombinationsspiel aufziehen. Immer war eine „Gelb-Schwarze“ zur Stelle und erstickte die Angriffe der Hessinnen im Keim. So gab es relativ viele Zweikämpfe im Mittelfeld, die letztendlich oft von den Crailsheimerinnen gewonnen wurden. Torabschlüsse waren eher eine Seltenheit.

Die beste Möglichkeit bot sich in der 31. Spielminute Crailsheim, als über rechts außen ein Ball in den Strafraum geflankt wurde. Der Kopfball von Mittelfeldspielerin Marlen Schmelzle strich jedoch knapp am linken Torpfosten vorbei. Ansonsten erlebten die Torspielerinnen in Halbzeit eins auf beiden Seiten keine aufregende Szene mehr.

Druck auf Crailsheim nimmt zu

In der zweiten Hälfte versuchten die Hessinnen mit noch präziserem Kurzpassspiel, die Crailsheimerinnen aus dem Spiel zu nehmen. Doch immer wieder gelang es den körperlich unterlegenen „Horaffen“, ein Bein dazwischen zu bekommen und ihrerseits Angriffsversuche zu starten. Mitte der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen aber nochmals.

In der 61. Spielminute bekamen die Crailsheimerinnen nach mehreren Abwehrversuchen den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Das Leder fand den Kopf einer Frankfurter Spielerin, die das Spielgerät ins TSV-Gehäuse beförderte. Allerdings erkannte die Schiedsrichterin auf Hinweis ihrer Assistentin auf Abseits und der Treffer zählte nicht. Eine zweite prekäre Szene folgte. Aus 25 Metern zog Spielführerin Kuever ab, traf aber lediglich den Innenpfosten.

Nach diesen eindrücklichen Warnschüssen wurden die Crailsheimerinnen mutiger und inszenierten ihrerseits, meist über die Außenbahn, sehenswerte Angriffe, die durchaus Gefahr für das Tor der Hessinnen brachten. Letztendlich bleib es jedoch beim torlosen Unentschieden.

Der Punktgewinn gegen den Tabellenfünften wurde von jeder TSV-Spielerin hart erkämpft. Es gab keinen Schwachpunkt im Team und die gesamte Mannschaft verdiente sich mit dieser Leistung ein großes Lob.