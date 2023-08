Knapp 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstagabend in der HAKRO-Arena das erste Testspiel der HAKRO Merlins Crailsheim in der Saison 2023/24 verfolgt. Aufsteiger Tigers Tübingen zeigte sich deutlich eingespielter, traf 17 von 32 Dreiern und behielt mit 98:86 die Oberhand. Zwischenzeitlic...