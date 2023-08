Am Freitagabend hat das Warten ein Ende: Die HAKRO Merlins Crailsheim laden zur offiziellen Saisoneröffnung in die HAKRO-Arena am Volksfestplatz ein. Dort präsentiert sich die neue Mannschaft der Zauberer erstmals ihren Fans. Ab 18 Uhr steigt das Teamtraining, um 18.30 beginnt die offizielle Spiel...