Am Sonntag klingelte das Handy von Fabian Bleck. Die Überraschung war groß, als sich am anderen Ende Gordon Herbert meldete. Der Bundestrainer teilte dem Kapitän der Hakro Merlins Crailsheim mit, dass er mit ihm für den Lehrgang vor dem Länderspiel am Donnerstag in Nürnberg gegen Estland plant...