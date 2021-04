Merlins-Forward Haywood Highsmith schraubt sich in die Luft und will den Wurf des Berliners Maodo Lo blocken. Der 24-jährige US-Amerikaner ist in der Statistik mit 0,6 Blocks und 1,4 Steals pro Spiel immer noch bester Verteidiger bei den Zauberern. © Foto: Die Lichtbuilder