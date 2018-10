Tischtennis Gut gerüstet fürs Spitzenspiel

Buchenbach / pm

Ohne ihre etatmäßige Nummer 1, Laszlo Revfy, bleiben die Buchenbacher im Landesliga-Derby mit dem SV Onolzheim vieles schuldig.

Schon in den Eingangsdoppeln merkte man dem SVO die Marschrichtung an, mit drei Doppelsiegen überrollte der Landesligaspitzenreiter die Plattencracks aus dem Jagsttal förmlich. Rolf Lutsch – er steuerte drei Punkte bei – erhöhte gegen Youngster Kilian schnell auf 4:0. Timo Marquardt zog im Duell mit seinem ehemaligen Mannschaftskamerad Michael Rapp knapp im Fünften den Kürzeren. Nicht seinen besten Tag erwischt hatte Peter Klein, er unterlag Noppenspezialist Wolpert knapp im Entscheidungssatz.

Zurück in der Erfolgsspur zeigte sich Jürgen Möß, er ließ Linkshänder Schäfer mit 13:11 in Satz 5 abblitzen. Seit Wochen in bestechender Form siegte Dieter Kollecker gegen Kaiser mit 3:1 nach Sätzen. Markus Bohn ließ dem kleinen Bruder von Michael Rapp keine Chance und sicherte den Gästen den siebten Punkt.

Nun war es dem vorderen Paarkreuz vorbehalten, den Sieg einzutüten. Im Spiel der beiden Einser hatte Rolf Lutsch zum Ende des Spiels die besseren Nerven und gewann mit 11:8. Umso deutlicher der Sieg von Timo Marquardt gegen Kilian, nach kurzer Spieldauer hieß es 3:0 für Onolzheims Nummer 2.

Am kommenden Sonntag empfängt der SV Onolzheim die TSG Steinheim, beide Teams sind die letzten verlustpunktfreien Mannschaften der Tischtennis-Landesligagruppe 1. Daher darf man von einem richtigen Spitzenspiel sprechen. Aufgeschlagen wird um 10 Uhr.

Buchenbach – SV Onolzheim 2:9

Mi. Rapp/Kilian – Marquardt/Klein

9:11, 10:12, 13:11, 4:11

Wolpert/Schäfer – Lutsch/Möß

2:11, 10:12, 10:12

Kaiser/Ma. Rapp –Bohn/Kollecker

5:11, 7:11, 7:11

Mi. Rapp – Marquardt

11:8, 11:6, 10:12, 6:11, 11:6

Kilian – Lutsch 11:13, 5:11, 10:12

Wolpert – Klein

10:12, 12:10, 14:12, 11:13, 14:12

Schäfer – Möß 6:11, 5:11, 11:4, 11:8, 11:13

Kaiser – Kollecker 9:11, 8:11, 12:10, 9:11

Ma. Rapp – Bohn 6:11, 6:11, 6:11

Mi. Rapp – Lutsch

11:7, 7:11, 11:8, 8:11, 8:11

Kilian – Marquardt 3:11, 7:11, 4:11