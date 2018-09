Schießen Große Veränderungen

Satteldorf / Frank Maier

Am Wochenende beginnt auch in den Luftgewehr-Bezirksligen endlich wieder die neue Wettkampfsaison. Nicht weniger als sechs der acht Teams in der höchsten Hohenloher Liga kommen dabei aus dem Schützenkreis Crailsheim.

Bezirksoberliga Hohenlohe

Auch im zweiten Anlauf hat es für den SV Bölgental nicht für den Klassenerhalt in der Landesliga Nord gereicht. Als Tabellenvorletzter musste die Mannschaft um Anja und Daniel Bühler den Weg zurück in die Bezirksoberliga Hohenlohe antreten. Dort gilt der Absteiger als einer der heißesten Titelkandidaten, zumal mit Lea Polzin in der neuen Saison eine Topschützin und echte Verstärkung ins Team zurückkehrt. Auch der Aufstieg von Meister Nieder­stetten in die Landesliga dürfte es den Bölgentaler Schützen im Titelrennen etwas leichter machen.

Nicht nur Hengstfelds Mannschaftsführer Gunther Deimling sieht den Nachbarverein aus dem Gronachtal am Ende ganz vorne. „Bölgental ist der klare Favorit, dahinter sehe ich Edelfingen“, legt sich Deimling fest. Für sein Team, immerhin Dritter der letzten Saison und in gleicher Besetzung wie im Vorjahr am Start, ist „ein Platz unter den ersten vier“ das Saisonziel.

Für die vier anderen Teams aus dem Schützenkreis Crailsheim wird es wohl um den Klassenerhalt gehen. Gründelhardt, Beimbach, Jagstheim und Aufsteiger Dörrmenz-Ruppertshofen werden sich interessante und enge Duelle liefern, bei denen die jeweilige Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden wird. Gespannt sein darf man vor allem auf Dörrmenz-Ruppertshofen, das sich nach zwei Aufstiegen in Folge und der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga nun in der Beletage der Hohenloher Luftgewehrszene wiederfindet.

Nicht in der Liga dabei ist dagegen überraschend Bezirksligameister Niederstetten II. Die Vorbachtaler verkündeten im Juli gegenüber Ligaleiter Uwe Stellmach schriftlich ihren Verzicht und meldeten ihre Mannschaft aus dem Wettkampfbetrieb ab. Als Grund für den Rückzug wurden Personalprobleme genannt, was wohl auch mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga zu tun hat. Nutznießer der Situation ist Jagstheim, das trotz des sportlichen Abstiegs in der Bezirksoberliga verbleibt.

Der erste Wettkampftag, Sonntag, 30. September:

In Bölgental: 9.45 Uhr SV Bölgental – SV Edelfingen, 11.15 Uhr SV Hengstfeld – SGi Gaildorf, 13.15 Uhr SV Edelfingen – SGi Gaildorf, 14.45 Uhr SV Bölgental – SV Hengstfeld

In Beimbach: 9.45 Uhr SV Gründelhardt – SV Beimbach, 11.15 Uhr SV Dörrmenz-Ruppertshofen – SV Jagstheim, 13.15 Uhr SV Beimbach – SV Jagstheim , 14.45 Uhr SV Gründelhardt – SV Dörrmenz-Ruppertshofen

Bezirksliga Hohenlohe

Große Veränderungen im Vergleich zur Vorsaison gibt es auch in der Bezirksliga, der zweithöchsten Luftgewehrklasse im Bezirk Hohenlohe. Nicht weniger als vier Teams sind neu in der Liga, darunter mit der Schützengilde Unterdeufstetten II auch ein Aufsteiger aus dem Kreis Crailsheim. Die Fichtenauer schafften mit Platz 3 in der Relegation gerade noch den Aufstieg, profitierten dabei aber auch vom Rückzug von Niederstetten II. „Die Bezirksliga wird sicher interessant und eine neue Herausforderung“, freut sich Unterdeufstettens Mannschaftsführer Stefan Schenk schon auf die neue Saison. „Ich hoffe mal, dass es gut läuft und wir mithalten können“, ist Schenk noch unsicher, was das Leistungsvermögen seiner Truppe angeht. In der Bezirksliga weht natürlich ein anderer Wind und die Qualität der Gegner ist deutlich höher als in der Kreisliga, dennoch sollte die junge und mit viel Talent ausgestattete Truppe eine ordentliche Rolle spielen können.

Nicht ganz einfach dürfte die Saison für den zweiten Crailsheimer Vertreter, die KSG Ellrichshausen, werden. Im Vorjahr gelang der KSG der Klassenerhalt erst am letzten Wettkampftag durch ein 4:1 über Großaltdorf-Vellberg. Auch heuer droht wieder eine Zittersaison. Spannung verspricht indes der Kampf um die Meisterschaft, wo zum jetzigen Zeitpunkt kein klarer Favorit auszumachen ist. Legt man die Resultate aus der letzten Saison zugrunde, dann könnte es zu einem Vierkampf zwischen Bezirksoberliga-Absteiger Kirchensall, dem SV Westernach, der SGi Schwäbisch Hall und dem SV Ailringen II kommen.

Der erste Wettkampftag

Freitag, 28. September, 20 Uhr: SAbt Ellrichshausen – DMSG Bad Mergentheim

Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr: SAbt Kirchensall – SV Westernach, SGi Schwäbisch Hall – SGi Ailringen II, SV Oberkessach – SGi Unterdeufstetten II