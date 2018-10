Schach Gerabronn weiter glücklos

Gerabronn / pm

Am zweiten Spieltag der Kreisklassen-Saison empfing der TSV Gerabronn Bad Friedrichshall. Schon nach der 7:1-Klatsche in Bad Wimpfen am ersten Spieltag standen die TSV-Spieler unter Druck, denn eine erneute Niederlage würde bereits früh in der Saison den Kampf gegen den Abstieg einläuten. Gerabronn unterlag 3:5.

Dabei hatte es für die Gastgeber vielversprechend begonnen. Hans Günter Jürgens (Brett 7) hatte es, für die Kreisklasse untypisch, geschafft, seinen Gegner per Schäferzug matt zu setzen.

Seine Feuertaufe bestand Simon Weipert mit Bravour. Er schaffte es am achten Brett in seinem ersten Spiel für den TSV Gerabronn, seinem Gegenüber in ausgeglichener Stellung ein Remis abzutrotzen. So hieß es 1,5:0,5 für die Gerabronner. Die Zeichen standen gut für einen erfolgreichen Spieltag. Doch wie so oft kam alles anders.

Darko Klasnja (Brett 5) und Steffen Roll (Brett 6) unterliefen schwere Fehler und beide gerieten in Figurenrückstand. Diese Vorteile ließen sich die Gäste nicht mehr aus der Hand nehmen. Sie gingen mit 2,5:1,5 in Führung.

Fabian Mack hatte sich am zweiten Brett gegen einen weit stärkeren Gegner einen Mehrbauern erspielt. Der Friedrichshaller verteidigte sich jedoch geschickt, sodass am Ende nur ein Unentschieden heraussprang.

Als Matthias Schmidt (Brett 4) seine Partie mit einer Figur weniger ebenfalls verlor, stand das TSV-Team am Rande der Gesamtniederlage und lag 2:4 hinten.

Den Gerabronnern gelang jedoch noch einmal das Comeback. Andreas Däuber (Brett 3) hatte zwar einen Bauern weniger, jedoch eine todsichere Remisstellung. Sein Kontrahent wollte mehr, beging selbst aber einen schweren Fehler, den Däuber konsequent ausnutzte und so auf 3:4 verkürzte.

Letzte Partie entscheidet

Mit einem Sieg am Spitzenbrett hätte Heiko Arndt ausgleichen können. Doch er stand eingeengt und stark unter Druck. Als sein Gegenüber die Lücke in der Verteidigung fand und einen Bauern erobern konnte, kollabierte Arndts Stellung und er musste aufgeben.

Der TSV Gerabronn ist nach dem 3:5 Tabellenschlusslicht und muss sehen, dass er im Kellerduell gegen den Vorletzten aus Künzelsau den ersten Sieg einfährt.