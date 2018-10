Wallhausen Geglückter Heimauftakt

Schrozberg / pm

Die erste Mannschaft der Spvgg Hengstfeld-Wallhausen um Neu-Kapitän Lukas Stoll hatte am Nachmittag den VfB Friedrichshafen zu Gast. Nachdem man letzte Saison etwas überraschend durchmarschiert war, galt es nun, die ersten Punkte in der Württembergliga einzufahren. Mit kleinen Umbauten nach dem Aufstieg lieferten sich die beiden Mannschaften spannende Begegnungen. In den beiden Herrendoppeln gab es kaum Probleme und somit zwei sichere Punkte für Wallhausen. Einen kleinen Dämpfer bekam das Damendoppel. Es musste sich klar in zwei Sätzen geschlagen geben.

In den darauffolgenden Einzeln konnte die Spvgg die Partie zu ihren Gunsten entscheiden. Lukas Stoll, Patrick von der Haar und Julia Wiedmann holten die verdienten Punkte zum Sieg. Jonas Hahn hatte in seinem Einzel denkbar knapp das Nachsehen (19:21, 20:22). Im abschließenden Mixed konnte Friedrichshafen noch auf 3:5 verkürzen. Somit war der erste Sieg in der Württemberg­liga für die Spvgg Hengstfeld-­Wallhausen perfekt.

Zum Abendspiel war der TSV Altshausen zu Gast in Schrozberg. Ähnlich wie in der ersten Begegnung konnte die Spvgg die beiden Herrendoppel zu Beginn für sich entscheiden (Patrick von der Haar/Peter Bredl 21:13, 25:23; Luaks Stoll/Jonas Hahn 21:23, 22:20, 22:20). Lediglich im Damendoppel Julia Wiedmann/Christine Neufeld konnte sich Altshausen behaupten.

Mixed bringt die Entscheidung

Neuzugang Patrick von der Haar (erstes Einzel) sowie Julia Wiedmann im Dameneinzel holten weitere Punkte für Hengstfeld. Stoll und Valentin Beyer hatten in ihren Begegnungen jeweils das Nachsehen. Somit brachte das abschließende Mixed die Entscheidung. Hier mussten sich allerdings Peter Bredl/Christine Neufeld in drei Sätzen geschlagen geben. Endstand war letztendlich ein leistungsgerechtes 4:4-Unentschieden.

Für die zweite Mannschaft der Spvgg Hengstfeld-Wallhausen ging es am Nachmittag in der Kreisliga Tauber/Hohenlohe gegen den TSV Künzelsau II. Hier legte man einen glatten Fehlstart zu Beginn der Partie hin. Alle drei Doppel wurden verloren. Mit einem 0:3 ging es somit in die Einzelpaarungen. Peter Hilgärtner, Martin Dlauhy und Lars Nünke brachten mit ihren Siegen im Einzel die Spvgg wieder auf Kurs. Sie hatten kaum Probleme mit ihren Gegnern und die anfängliche Nervosität in den Doppeln war endgültig weg. Künzelsau konnte noch das Dameneinzel für sich entscheiden, ehe Marcel Krauss/Johanna Stoll im Mixed den verdienten Punkt für die Spvgg sicherten. Endstand 4:4.

Zum zweiten Spiel an diesem Tag war der TTC Gnadental II zu Gast. Hier war das Auftreten des Teams um Marcel Krauss von Anfang an wie ausgewechselt. Beide Herrendoppel konnten ihre Spiele mehr als deutlich gewinnen. Gerade das zweite Herrendoppel um Martin Dlauhy/Timo Schmidt spielte groß auf und gewann mit 21:5 und 21:9. Im Damendoppel war es vor allem der erste Satz, in dem es hin- und herging. Letztendlich mussten sich Johanna Stoll/Sophia Kochendörfer mit 19:21 und 10:21 geschlagen geben. Was in den Herrendoppeln angefangen hatte, ging in den jeweiligen Einzeln so weiter. Wiederum Hilgärnter (21:12, 21:8), Dlauhy (21:7, 21:11) und Nünke (21:12, 21:11) spielten dermaßen überzeugend ihre Einzel und holten somit drei wichtige Punkte für Wallhausen. Im Dameneinzel musste sich Sophia Kochendörfer knapp in zwei Sätzen geschlagen geben. Den Schlusspunkt des Tages setzte das Mixed um Krauss/Stoll. Sie setzten sich im dritten Satz mit 21:19 durch und machten den 6:2-Heimsieg perfekt.