Der TV Rot am See (rot) setzte sich im letzten Nachbarschaftsduell im April 2023 beim SV Brettheim mit 2:0 durch. Im letzten Muswiesenderby im Oktober 2022 hatten sich beide Teams 2:2 voneinander getrennt. 2021 hatte Rot am See im Muswiesenspiel mit 7:0 gesiegt, 2020 mit 3:0. Brettheim hatte zuletzt 2019 einen Sieg im Muswiesenderby gefeiert, ein 2:1. © Foto: Joachim Mayershofer