Hilmar Langpeter lief in 20 Tagesetappen ohne einen Ruhetag 1334 Kilometer in 182 Stunden. Mit diese Leistung erreichte er einen sehr guten 7 Platz unter den Sololäufern von insgesamt 15 Deutschlandlaufbezwingern. Damit ist er der drittplatzierte deutsche Teilnehmer des Deutschlandlaufes in diesem ...