Breitensport ESV-Minigolfplatz wird 50 Jahre alt

Crailsheim / Gabi Hofmann

Wie in den vergangenen Jahren bereitet die Mitgliederentwicklung dem ESV Crailsheim Sorgen. Bei 419 Mitgliedern beträgt der Anteil der Eisenbahner und deren Angehörigen nur knapp 28 Prozent. Auch die Anzahl der Jugendlichen im Verein ist erschreckend gering.

Nach dem Rückblick auf das 60-Jahr-Vereinsjubiläum im letzten Jahr, gab Vorstand Klaus Hofmann bei der Hauptversammlung bekannt, dass die Minigolfanlage des Vereins dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern wird. Das Jubiläumsturnier am 1. September wird als „VDES Bezirks-Meisterschaft im Minigolf“ ausgeschrieben. So will man Minigolfbegeisterte aus ganz Württemberg erreichen.

Der Vorsitzende Klaus Hofmann begrüßte 41 Mitglieder zur Hauptversammlung. Da im vergangenen Jahr kein Kassier gewählt werden konnte, verlas Klaus Hofmann selbst den Kassenbericht für das abgelaufene Jahr. Die Kassenprüfer Johannes Hager und Oliver Forisch bestätigten eine sehr ordentliche und übersichtlich geführte Kasse. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, durchgeführt von Manfred Metzger, erfolgte einstimmig.

Nach Wassereintritt muss das Dach des Vereinsheims im Bereich der Umkleidekabinen komplett neu saniert werden.

Die Parkplatzsituation auf dem Gelände Kegelbahn/Minigolf ist, aus Sicht des ESV, äußerst schwierig geworden, seit in die ehemalige Kantine der DB ein Industriebetrieb eingezogen ist. Wieder spielen Eigentumsverhältnisse des Geländes eine Rolle. Dabei hofft der ESV auf Unterstützung durch die Stadtverwaltung.

Kommt eine Beitragserhöhung?

Nachdem immer mehr Kosten auf den Verein zukommen, denkt die Vorstandschaft über eine mögliche Beitragserhöhung nach. Auch die fehlende Bereitschaft, das Amt des Kassiers zu übernehmen, macht Sorgen. Klaus Hofmann gibt zu bedenken, dass auch die aktuelle Vorstandschaft nicht auf Dauer im Amt sein wird. Es sind auf jeden Fall für die Zukunft weitere ehrenamtliche Mitstreiter nötig.

Die Angelabteilung hat den Pachtvertrag für das Angelgewässer nicht verlängert und sich wegen Personalmangels aufgelöst.

Trotz Spielgemeinschaft mit dem SV Onolzheim konnte die Faustballabteilung wegen Personalproblemen und verpasstem Meldeschluss keine Mannschaft für die Hallenrunde 2017/18 stellen. Auch für die Feldrunde 2018 sieht es demnach sehr schlecht aus.

In der Rückrunde besser

Nach dem Abstieg in die Kreisliga B 3 und anfänglichen Schwierigkeiten läuft es für die Aktiven der Fußballabteilung in der Rück­runde besser. Trotz oft schwacher Torausbeute werden sie wohl das Ziel „einstelliger Tabellenplatz“ erreichen.

Genau umgekehrt läuft es bei der zweiten Mannschaft. Seit der Winterpause wurde das Team wiederholt unter Wert geschlagen und hofft trotzdem auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die größte Herausforderung für die Abteilung außerhalb des Spielbetriebs ist die Bewirtung des Volksfeststands. Weil die Personaldecke immer dünner wird, hofft man auf die Mithilfe anderer Abteilungen bei dieser Aufgabe.

Die Gymnastik-Damen treffen sich einmal pro Woche im Gymnastikraum der Karlsberg Realschule, freuen sich an der Geselligkeit und hoffen bei ihren Übungsstunden auf Verstärkung, auch gerne von jüngeren Frauen.

Die erste Herrenmannschaft der Kegelabteilung erreichte in dieser Saison verletzungsbedingt nur den dritten Platz in der Regionalliga Ostalb-Hohenlohe.

Für das Saison-Highlight des ESV Crailsheim sorgte die zweite Herrenmannschaft. Obwohl sie immer wieder Spieler für die anderen Teams abstellen musste, schaffte die Mannschaft den Aufstieg und die sportliche Rückkehr in die 1. Bezirksliga Ostalb-Hohenlohe.

Die Herren 3 sicherten sich gerade noch den Klassenerhalt. Dies gelang der Damenmannschaft aufgrund vieler Verletzungen allerdings nicht. Sie steigt somit in die Bezirksliga Ostalb-Hohenlohe ab.

Bei den Bezirksmeisterschaften holte sich Maren Klement den Titel bei den Frauen und löste damit das Ticket für die württembergischen Meisterschaften. Dort darf sich auch Sabine Wolfinger als Vize-Bezirksmeisterin der Seniorinnen A beweisen. Weitere Teilnehmer auf württembergischer Ebene sind Siegfried Lehr als Vize-Bezirksmeister der Senioren A (Ü50) und Helmut Theimer als Dritter der Senioren C (Ü60).

Nach dem Tod ihres Abteilungsleiters plant die Tennisabteilung die Neuorganisation einer Führungsriege, wobei die Aufgaben möglichst auf mehrere Schultern verteilt werden sollen. Der Spielbetrieb ist gesichert.

Klassenerhalt geschafft

Die Tischtennisabteilung hatte erneut zwei Herren-, eine Senioren- und eine Damen-Mannschaft am Start. Die Herren der „Eisenbahner“ kämpften während der kompletten Runde um den Klassenerhalt, den sie letztlich auch erreichten.

Einen guten vierten Tabellenplatz schafften trotz Verletzungsmisere die Herren 2. Mit der gleichen Platzierung schlossen die Senioren ihre Runde ab. Eine tolle Leistung schon über mehrere Jahre bringt das Damenteam, das mit nur fünf Spielerinnen den Wettbewerb erfolgreich bestreitet. Bei den Bezirksmeisterschaften der Senioren erreichte Rainer Kemmler im Einzel und mit Dieter Wiedmann im Doppel jeweils den dritten Platz.