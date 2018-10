Tischtennis Erfolgreicher Doppelspieltag des SV Westgartshausen

Westgartshausen / Jürgen Herrmann

Am Wochenende hatten die Damen des SV Westgartshausen in der Verbandsklasse einen Doppelspieltag gegen zwei Mannschaften aus dem Landkreis Esslingen zu bestreiten. Am Samstag empfingen sie die ersatzgeschwächte Mannschaft des TV Reichenbach. Nach einer Punkteteilung in den Eingangsdoppeln verlor lediglich noch Eike Mühlbacher gegen

Isabel Köngeter in fünf Sätzen. Alle anderen Einzel wurden in drei beziehungsweise vier Sätzen von Jessica Herrmann (2 Siege), Eike Mühlbacher (1), Britta Soldner (2) und Beatrix Köhnlein (2) gewonnen, sodass am Ende ein souveräner 8:2-Sieg zu Buche stand.

Am Sonntag wurde das Heimspiel gegen den Aufsteiger TTF Neuhausen auf den Fildern nachgeholt. Erwartungsgemäß siegte das in der Runde bisher noch ungeschlagene SVW-Doppel Herrmann/Mühlbacher gegen Kodisch/Haug mit 3:0. Eine schwere Aufgabe erwartete Soldner/Köhnlein gegen die Böhringer-Schwestern, die bisher alle drei Doppel in der Runde gewinnen konnten. Nach einem 0:2-Satzrückstand drehte das Westgartshausener Doppel in der Verlängerung des dritten Satzes mit kluger Platzierung das Spiel und siegte famos mit 3:2. Am Ende sollte dieses Match spiel­entscheidend für den 8:5-Sieg der Moles werden.

Nach einer schnellen 6:1-Führung der SVW-Damen kam plötzlich Sand ins Getriebe und Neuhausen verkürzte auf 5:6. Als vieles schon auf ein Unentschieden hindeutete, konnte sich Eike Mühlbacher gegen Aline Haug steigern und einen 1:2-Satzrückstand in einen Sieg verwandeln. Für den SVW punkteten im Einzel Jessica Herrmann (3), Eike Mühlbacher (2) und Britta Soldner (1). Mit diesen beiden Siegen kletterten die Moles mit jetzt 6:2 Punkten auf Platz 2 der Tabelle.

Damen 3 an der Spitze

In der Bezirksliga hielten die Damen 3 des SV Westgartshausen durch einen klaren 8:1-Erfolg gegen den TSV Vellberg 2 mit 8:0 Punkten die Tabellenspitze. Weiterhin in der Erfolgsspur sind die Herren der Moles in der Bezirksliga mit nunmehr 6:2 Punkten nach einem grandiosen 9:5-Heimsieg gegen den TSV Sulzdorf.

Info Am Samstag, 3. November, empfangen die Damen des SV Westgartshausen um 18 Uhr mit dem TV Unter­boihingen nunmehr die dritte Mannschaft aus dem Landkreis Esslingen in Folge. Ebenfalls am Samstag spielen um 18.30 Uhr die Herren der Moles in der Bezirksliga gegen den Mitaufsteiger TSG Öhringen 2.