Schießen Er lebt den SV Beimbach

Rot am See / Beate Meinikheim

Beim 64. Kreisschützentag in der Brettheimer Gemeindehalle am vergangenen Freitagabend hat die stellvertretende Bürgermeisterin von Rot am See, Susanne Nicklas-Bach, eine besondere Ehrung vorgenommen. Sie zeichnete Günter Hofmann für dessen verdienstvolle Arbeit als Vorsitzender des Schützenvereins Beimbach mit der von Ministerpräsident Kretschmann gestifteten Ehrennadel des Landes Baden-­

Württemberg aus.

Bereits seit 1969 ist Günter Hofmann als Sportschütze aktiv, dies in verschiedenen Funktionen als Sportleiter (1985 bis 1991), zweiter Vorsitzender (1991 bis 2002) und Vorsitzender (2002 bis heute). Beim Schützenverein Beimbach hat sich Günter Hofmann mit großem Engagement für den Schießsport eingesetzt. Der sportliche Aufstieg des SV Beimbach seit Mitte der 1980er-Jahre ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. „Ein so langes ehrenamtliches Engagement kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und verdient unseren höchsten Respekt. Kameradschaft und Fairness werden in diesem Verein besonders groß geschrieben und dazu braucht es Vorbilder, Vorbilder wie Günter Hofmann. Wichtig ist ihm auch, jüngere Menschen an den Schießsport heranzuführen“, beschreibt Nicklas-Bach den zu Ehrenden.

Immer auf dem neuesten Stand

Außerdem vertritt Hofmann den Schützenverein bei Betriebs- und Landesschützentagen, sowie bei diversen Veranstaltungen, Tagungen und Seminaren des Sportkreises. Bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften hat er die Schießaufsicht inne. Auch ist der Vorsitzende immer auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich Schießstand- und waffenrechtlichen Bestimmungen. Ebenso gehören zu seinen Aufgaben die Organisation des Königs- und Preisschießens zum Jahresabschluss und die Mitorganisation am Bartholomämarkt, bei dem der Schützenverein als „Festwirt“ auftritt. Darüber hinaus ist Hofmann seit 1998 beim Naturschutzbund (Nabu) in der Ortsgruppe Gerabronn ehrenamtlich als Kassier tätig.

Susanne Nicklas-Bach dankte Günter Hofmann für den vorbildlichen Einsatz und überreichte ihm die von Ministerpräsident Kretschmann unterschriebene Urkunde samt Ehrennadel.