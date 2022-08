Ein großes Ärgernis

spricht Otto Braun, ehemaliger Vorsitzender der Leichtathletik-Abteilung beim TSV Crailsheim, in seinen Befürchtungen an, dass es dem Schönebürgstadion irgendwann wie dem Allwetterplatz an der Crailsheimer Großsporthalle gehen könnte. Der Platz wurde inzwischen eingezäunt...