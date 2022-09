In sieben von neun Saisonspielen der Spvgg Ansbach in der Regionalliga Bayern kam Pepe Brekner bislang zum Einsatz, zweimal stand der 18-jährige Crailsheimer sogar als Linksaußen in der Startelf. Nach einem guten Saisonstart mit zwölf Punkten aus neun Spielen empfängt der Regionalliga-Aufsteiger...