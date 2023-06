Wird der SV Edelfingen oder der TSV Schrozberg Meister in der Kreisliga B3 Hohenlohe? Diese Frage klärt sich am Samstagnachmittag in Schrozberg, wenn der Tabellenzweite den Spitzenreiter empfängt, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat. Die Hausherren müssen also gewinnen, wenn sie Meister werden...