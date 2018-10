Tischtennis Dritter Sieg im dritten Spiel für Roßfeld

Crailsheim / pm

Nach dem 9:5-Auswärtssieg beim TSV Untereisesheim und dem 9:3-Heimsieg über den TTC Neckar-Zaber II bezwangen die Roßfelder in der Landesklasse den Aufsteiger TSV Zaberfeld mit 9:3.

Letztgenannter ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen sehr beachtlich gestartet. Im vergangenen Heimspiel machten die Zaberfelder zudem mit einem deutlichen 9:2-Heimsieg über den letztjährigen Tabellenfünften TSB Horkheim auf sich aufmerksam. Gewarnt gingen die Roßfelder also in die Partie. Wie die Feuerwehr legte das Duo Christian Schaubrenner/Michael Meißner los. In drei Sätzen gaben sie lediglich 14 Punkte an das Doppel 1 der Gäste Aichert/Boll ab. Nach einem kurzen Durchhänger in Satz 1 übernahmen Johannes Craia/­Uwe Bartholdy die Kontrolle. Es folgten drei Satzgewinne in Folge. Immer einem Rückstand hinterher liefen Andreas Judt/Manfred Pelger. Nach fünf Sätzen mussten sie dem Doppel 3 der Gäste Riechel/Dubai gratulieren.

Erneut zeigten die Gastgeber sich auch in den Einzeln stark. In engen Partien erzielten die Gäste lediglich zwei Punkte. Zuständig hierfür war das vordere Paarkreuz der Gäste mit Aichert und Boll. Beide bezwangen Roßfelds Nummer 1 Christian Schaubrenner. Letztgenannter spielte keineswegs schlecht, blieb jedoch ohne Fortune. Hervorzuheben ist die Leistung des Roßfelder Dauerbrenners Michael Meißner. Er überzeugte mit zwei knappen Fünf-Satz-Siegen über das vordere Paarkreuz der Gäste und bleibt somit ungeschlagen (6:0).



Johannes Craia/Uwe Bartholdy – Widmer/Tietze 5:11, 11:4, 11:5, 11:7

Christian Schaubrenner/Michael Meißner – Aichert/Boll 11:6, 11:4, 11:4

Andreas Judt/Manfred Pelger – Riechel/Dubai 8:11, 11:8, 6:11, 11:6, 5:11

Christian Schaubrenner – Boll

7:11, 8:11, 11:7, 11:7, 9:11

Michael Meißner – Aichert

11:3, 8:11, 11:4, 9:11, 12:10

Uwe Bartholdy – Riechel

11:8, 8:11, 12:10, 11:5

Johannes Craia – Widmer

7:11, 11:6, 11:5, 11:9

Andreas Judt – Tietze

4:11, 11:7, 11:8, 9:11, 11:4

Manfred Pelger – Dubai

11:6, 8:11, 11:7, 7:11, 11:4

Christian Schaubrenner – Aichert

10:12, 12:10, 8:11, 6:11

Michael Meißner – Boll

11:7, 7:11, 12:10, 5:11, 11:9

Uwe Bartholdy – Widmer

11:1, 8:11, 11:7, 11:5

Info Mit drei Siegen in drei Spielen sind die Roßfelder perfekt in die Runde gestartet. Das nächste Spiel findet am Samstag, 3. November, ab 17 Uhr in Ober­eisesheim statt. Zum nächsten Heimspiel am Samstag, 10. November, ab 18.30 Uhr begrüßen die Roßfelder den Tabellenprimus TSV Niedernhall.