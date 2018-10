Crailsheim Dörrs Truppe zu stark für die Merlins II

Crailsheim / Michael Wiedmann

Viel Freude über das Wiedersehen, aber auch Enttäuschung über eine klare Niederlage gab es am Samstagnachmittag beim Aufeinandertreffen der Hakro Merlins Crailsheim II gegen die Gießen Pointers in der ersten Regionalliga Südwest. 82:103 unterlagen die Zauberer den Hessen.

Nicht nur Pro-B-Aufstiegsheld und Ex-Merlin Daniel Dörr kam in seinem neuen Amt als Gießener Headcoach zurück in die Hakro-Arena in Crailsheim, einige Weggefährten machten das altehrwürdige Wohnzimmer zum Ort für eine Art Klassentreffen der Zauberer. Die Ex-Merlins-Spieler John Cadmus und Sebastian Kling sowie der frühere Physiotherapeut Jürgen Melber schauten als Zaungäste beim Regionalligaspiel vorbei.

Dessen Geschichte ist schnell erzählt. „Wir haben es nicht geschafft, die Ausfälle von Vincent Hofmann und Arsenio Arrington aufzufangen“, resümierte Headcoach Kai Buchmann. Gegen das dezimierte, extrem junge Farmteam der Merlins konnten die Gäste aus Gießen von Beginn an das Geschehen kontrollieren. Den 19:28-Rückstand nach dem ersten Viertel konnten die Hausherren zwar bis zur Halbzeit sogar minimal verkürzen (40:48), nach dem Seitenwechsel setzten sich die Hessen jedoch endgültig ab und gewannen das Spiel letztendlich verdient mit 82:103.

Viertes Spiel, vierte Niederlage

Auf dem Scoutingbogen zeigten sich beide Mannschaften mit ausgeglichenen Teamleistungen. Für Daniel Dörrs Mannschaft punkteten sechs Spieler zweistellig, bei den Merlins II hatten fünf Akteure zehn Zähler oder mehr auf dem Konto. An der vierten Saisonniederlage im vierten Spiel konnte dies nichts ändern, daher richtet sich der Blick des Crailsheimer Trainers schon wieder nach vorne. „Wir arbeiten weiter, schauen von Woche zu Woche und hoffen natürlich, dass sich die personelle Situation schnell wieder verbessert. Dann werden wir auch stabil genug werden, um mit unserer jungen Truppe in dieser Männerliga zu bestehen“, sagte Kai Buchmann.

Ort des Aufstiegsspiels

Am Sonntag, 21. Oktober, treten die Hakro Merlins II zum nächsten Auswärtsspiel mit Nostalgie-Effekt an: Beim 1. FC Kaiserslautern feierten die Crailsheimer Basketballer einst den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Crailsheim II – Gießen 82:103

Crailsheim: Todoky (2 Punkte), Kovacevic (12, 8 Assists), Precious Idiaru, Carpenter (20, 6 Assists), Vasovic (16), Promise Idiaru (3), Exler, Sivorotka (17, 9 Rebounds), Seibert (2), Moser, Urbansky (10, 8 Rebounds)