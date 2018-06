Leichtathletik Kathrin Lehnert läuft von Erfolg zu Erfolg

Erding / lacr

Die Crailsheimerin holt bei der „Süddeutschen“ über 800-Meter Bronze, erfüllt in 2:10,00 die Norm für die „Deutsche“ und bricht 23-Jahre alten Vereinsrekord.

Erding ist den meisten Menschen als Stadt des Weißbiers oder vielleicht noch wegen der Therme ein Begriff. Im Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion, benannt nach dem Vater des ehemaligen Bayernspielers Dieter Brenninger, trafen sich letztes Wochenende die besten Leichtathleten aus ganz Süddeutschland, um ihre Meisterschaften auszutragen.

Kathrin Lehnert (TSV Crailsheim) wollte auch einmal die schnelle blaue Laufbahn in Altenerding testen. Vor gut einer Woche erreichte sie auf dem gleichen Bahntyp in Tübingen ihre Qualifikation über 1500 Meter für die deutschen Meisterschaften in Nürnberg.

Ohne große Titelambitionen angereist, konnte sie unbeschwert an den Start gehen und wollte lediglich eine gute Zeit über die 800-Meter-Strecke laufen. Die Voraussetzungen hierfür waren, nicht nur von den Wetterbedingungen her, sondern auch wegen der großen Konkurrenz, geradezu ideal.

Mit Corinne Kohlmann (LG Karstadt-Gambach-Lohr) Alexandra Sokolova und Bianca Prokopowicz (beide TSV Schott Mainz) waren drei Läuferinnen am Start, die schon eine weitaus bessere Zeit gelaufen waren, als die TSV-lerin. Auch ihre „Dauerrivalin“ vom SG Schorndorf, Anna Karina Becker, befand sich in dem neunköpfigen Läuferfeld des schnelleren zweiten Laufes, das gleich nach dem Start ein sehr flottes Tempo vorlegte.

Vorgabe der Trainerin umgesetzt

Kathrin Lehnert ließ sich dadurch nicht beeindrucken und hielt sich geradezu ideal an das von Trainerin Uschi Huss angedachte Tempo und reihte sich nach 200 Metern an siebter Position ein. Auch nach 400 Metern und einer Durchgangszeit von knapp unter 64 Sekunden behauptete sie diese Position.

Auf der Gegengeraden forcierte die Lehramtsstudentin das Tempo und fand sich eingangs der Zielkurve an fünfter Stelle wieder. Corinne Kohlmann war schon weit vorausgeeilt, aber auch die anderen drei Läuferinnen hatten eingangs der Zielgeraden einen Vorsprung von mehr als fünf Metern vor der als spurtstark bekannten Onolzheimerin.

Doch nun schaltete sie ihren „Turbo“ ein und näherte sich mit immer schneller werdenden Schritten den vorderen drei. Plötzlich war sogar eine Medaille möglich. Praktisch auf der Ziellinie fing sie die Läuferinnen noch ab. Mit dem bloßen Auge konnte man nicht erkennen, wer sich denn nun als Zweite, Dritte und Vierte ins Ziel geworfen hatte. So gering waren die Abstände. Corinne Kohlmann siegte souverän in 2:07,88 Minuten. Die rasche Zielauswertung wies Alexandra Sokolova in 2:09,92 als Zweite aus. Kathrin Lehnert kam in 2:10,00 als Dritte knapp vor Julia Merbach (TSV Kirchhain) in 2:10,07 ins Ziel. Somit hatte Kathrin Lehnert, für sie selbst etwas überraschend, in diesem Wettkampf die Bronzemedaille gewonnen. Für die Athletin auch kaum fassbar, war ihre gelaufene Zeit von 2:10,00 Minuten. Damit hatte sie ihre alte Bestmarke um 2,74 Sekunden geradezu pulverisiert und den Vereinsrekord von Ariane Pakaki aus dem Jahr 1995 um fast zwei Sekunden verbessert.

Norm in trockenen Tüchern

On Top war das Erreichen der Norm für die deutsche Meisterschaft in Nürnberg, die sie mit diesem couragierten Lauf auf die Hundertstel Sekunde genau getroffen hatte. Nun kann sie selbst entscheiden, über welche Strecke sie in knapp vier Wochen bei den „Deutschen“ antreten möchte. Auf der 800-Meter-Strecke oder auf der knapp doppelt so langen Distanz. Sie ist damit die erste Athletin des TSV Crailsheim, die es geschafft hat, sich gleichzeitig für zwei Disziplinen bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften zu qualifizieren.

Simon Vogt startete am ersten Tag der Meisterschaft beim Hammerwerfen der männlichen Jugend U 18. Hier war Merlin Hummel (UAC Kulmbach) mit 72,85 Metern als klarer Favorit gemeldet, dahinter folgte aber schon Simon Vogt knapp vor Lasse Gundlach (ESV Jahn Treysa). Simons erster Versuch landete bei 57,78 Metern, womit ihm schon eine Medaille sicher war. Merlin Hummel startete mit für ihn mäßigen 62,16, was aber die sichere Führung bedeutete. Lasse Gundlach schob sich im zweiten Versuch mit 57,31 Metern schon nahe an Simon Vogt heran, der sich im zweiten und dritten Versuch nicht verbessern konnte. Nachdem sich Lasse im vierten Durchgang auf 58,49 Meter steigerte, kam postwendend der Konter von Simon Vogt auf 58,62. Dem konnte Lasse Gundlach in den beiden letzten Versuchen nichts mehr entgegensetzen.

Simon Vogt gelang hingegen im fünften Versuch noch mal eine Steigerung auf 59,36. Da Merlin Hummel mit der Anlage überhaupt nicht zurechtkam und keinen gültigen Versuch mehr zustande brachte, versuchte Simon Vogt im letzten Durchgang mit einer schnelleren Drehung und mehr Risiko noch dessen Weite zu überbieten, konnte den Wurf aber nicht halten, und er wurde ungültig gegeben. Mit der Silbermedaille und seinem zweitbesten Wettkampf des Jahres konnte er zufrieden die Heimfahrt zurück nach Crailsheim antreten.