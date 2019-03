Frauenfußball Crailsheim erfüllt die Erwartungen nicht

Alberweiler / Günter Herz

Auf dem holprigen Rasen in Alberweiler fanden sich die Crailsheimer Regionalligafrauen überhaupt nicht zurecht; machten zu viele Fehler im Abspiel und gewannen auch zu wenige Zweikämpfe. Trainer Edgar Klärle war nach der Partie sehr enttäuscht, weil seine Vorgaben im Spiel überhaupt nicht umgesetzt wurden und auch die „Nachjustierung“ in der Halbzeitpause nicht auf fruchtbaren Boden gefallen war.

Die ballsicheren Gasteberinnen zogen gleich zu Beginn ihr sicheres Kombinationsspiel auf und nutzten bereits in der 3. Spielminute den ersten Fehler in der Deckung der Crailsheimerinnen zum frühen Führungstreffer. Aberweiler kam über rechts frei zum Flanken und Nina Seitz stand goldrichtig und brauchte nur noch zum 1:0 einnicken.

Damit war das ganze Konzept dahin. Die Hohenloherinnen wollten eigentlich so lange wie möglich ein Gegentor vermeiden und mit schnellen Kontern den Gegner überlisten.

Dennoch hätte man mit etwas mehr Konzentration die auch nicht so sattelfeste Abwehr der Grün-Weißen bezwingen können. Sophia Klärles Schuss landete in der dritten Etage. Auch die eifrige Nina Müller konnte sich über einmal gut durchsetzen und drang in den Strafraum ein. Ihr Flachschuss ging jedoch knapp am langen Toreck vorbei ins Aus. Maren Schmitt hatte noch in der ersten Halbzeit eine Torchance. Ihr durchaus platzierter Abschluss wurde von der Torfrau der Gastgeber bravourös zur Ecke gelenkt. Gelegenheiten waren also da, um noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich zu erzielen, aber mangelnde Konzentration und eine gute Torhüterin verhinderten dies.

Imponierendes Passspiel

Nach der Pause zog Alberweiler ein imponierendes Passspiel auf, auf das die Crailsheimerinnen nur noch reagieren konnten. Sie setzten die taktische Anweisung, auch weite Bälle in die Spitze oder über die Außen zu spielen, nicht um und gefielen sich im Kurzpassspiel. Alberweiler konnte dies jedoch auf ihrem holprigen Gelände wesentlich besser.

So führte letztendlich ein Fehlpass der Crailsheimerinnen in der Vorwärtsbewegung zum zweiten Treffer. Gleich vier Alberweilerinnen drangen in den Strafraum der „Horaffen“ ein. Alberina Syla krönte diesen Kombinationsfluss letztendlich mit einem Schuss aus zehn Metern unhaltbar für Torspielerin Nadine Steiner zum 2:0.

Die beste Chance zum Anschlusstreffer bot sich Spielführerin Juliane Klenk, die den Ball im Strafraum in Höhe des Elfmeterpunktes zurückgelegt bekam. Doch ihr Abschluss wurde von der starken Torfrau mit einem tollen Reflex gerade noch abgewehrt. Zwei Minuten vor Spielende erhöhte Valentina Miele zum 3:0-Endstand, der aufgrund der spielerischen Überlegenheit von Alberweiler auch in dieser Höhe verdient war.

SV Alberweiler – TSV Crailsheim

3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Nina Seitz (3.), 2:0 Alberina Syla (69.), 3:0 Valentina Miele (89.)

TSV Crailsheim: Steiner, Hasenfuß, Schmitt, J. Klenk, Klärle, Herrmann, Marquardt(65. Frech), Müller (60. Specht), Horwath, Uhl, Wich (76. Pollak)