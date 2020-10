Zwei Mitglieder aus dem Team und dem Umfeld von Medi Bayreuth sind positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Easy-Credit-BBL am Samstag mit. Deswegen werden die beiden Spiele der Mannschaft am Wochenende abgesagt. Das trifft die Hakro Merlins Crailsheim, die am Sonntag um 13 Uhr gegen Bayreuth gespielt hätten. Am heutigen Samstag wäre der Gegner der Sytnainics MBC aus Weißenfels gewesen.

Bei den Merlins und in München scheint derweil gesundheitlich in der Hinsicht alles im Lot zu sein. Auf der Webseite teilen sie mit, die Partie gegen den FC Bayern Basketball finde wie geplant statt.