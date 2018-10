Leichtathletik Bruno Betz sprintet zum Kreisrekord

Ulm / pm

Beim Schülersportfest (im Rahmen des Jedermann-Zehnkampfes) in Ulm konnte Bruno Betz (TV Rot am See) zum Saison­abschluss sehr gute Leistungen erzielen. Bei sonnigem, jedoch kühlem Wetter trat er in der Klasse M 14 (U 16) im Speerwerfen und im 300-Meter-Sprint an. Beim Speerwerfen gelang ihm im letzten Versuch noch einmal eine deutliche Steigerung seiner persönlichen Bestleistung auf nunmehr 44,75 Meter.

Banges Warten

Der Höhepunkt an diesem Tag sollte jedoch der anschließend stattfindende 300-Meter-Sprint werden. Etwas nervös war Bruno im Vorfeld schon, schließlich stand sein erster Sprint auf dieser Langdistanz an. Vom Start weg begann er das Rennen mutig und sehr schnell. Deutlich war auf den ersten 200 Metern seine verbesserte Lauftechnik zu erkennen. Auf den letzten 50 Metern zeigte er gutes Stehvermögen und konnte das Tempo sehr lange halten. Als der Stadionsprecher nach ein paar endlosen Minuten die erzielte Zeit verkündete, war die Freude des jungen Athleten sehr groß: 36,89 Sekunden wurden gemessen. Diese Zeit bedeutet einen neuen Kreisrekord, den ersten Platz in der württembergischen U-16-Bestenliste (M 15 und M 14) und den zweiten Platz in der inoffiziellen deutschen Bestenliste der M 14.

Zum Saisonende hat Bruno Betz nun sechs der hochgesteckten D-Kader-Normen (100 Meter, 300 Meter, Weitsprung, Hochsprung, 80 Meter Hürden und Neunkampf) des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes erfüllt. Ausruhen kann er sich nicht, denn Herbstzeit ist Lehrgangszeit und so stehen in Kürze wieder zeitintensive Kader- und Stützpunktlehrgänge an. Der Reubacher freut sich jedoch schon jetzt auf die anstehende Hallensaison.